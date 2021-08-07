 

В Грецию прибыли 100 украинских спасателей. В стране за сутки произошло более 400 пожаров

07.08.2021, 23:50, Новости дня
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Это отряд спасателей из девяти регионов страны и Киева. Они работают в одном из наиболее пострадавших от пожаров районе – на острове Эвия, сообщило в Facebook посольство Украины в Греции. 

На сегодня украинские спасатели работу завершили, пострадавших среди них нет, уточнили в посольстве. 

“Ветер был сильный, нашим пожарным удалось спасти две деревни, скот, склады, сельскохозяйственную технику”, – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2942428245969705&id=1474484016097476

По данным посольства на вечер 7 августа, за последние сутки в Греции зафиксировали 426 пожаров. Их тушат сотни спасателей, больше всего человеческих ресурсов задействовано сегодня в районе горы Парнита, там лесной пожар тушат более 700 спасателей. 

8 августа прогнозируется очень высокий риск пожара с четвертой категорией риска в ряде областей: регион Центральной Греции, Аттика, Крит, Северо-Эгейский и Южно-Эгейский регионы.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2942229602656236&id=1474484016097476

Контекст:

Греция последние 10 дней переживает жару, самую сильную по интенсивности и продолжительности за 30 лет, сообщили в пожарной службе. На фоне жары 3 августа в стране начали вспыхивать пожары, самые опасные фиксировались в северных пригородах Афин. 6 августа лесные пожары к северу от Афин вышли из-под контроля. Тысячи жителей населенных пунктов, расположенных в этом регионе, эвакуировали.

В результате пожаров погиб один человек, около 10 обратились за медицинской помощью,  уничтожены дома и сотни гектаров лесных угодий. Огонь тушат с помощью авиации. Пожарных и самолеты в Грецию отправляют из Франции, Швеции, Румынии и Швейцарии. 

Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского одобрил отправку 100 спасателей в Грецию для помощи в тушении пожаров 6 августа. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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