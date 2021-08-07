 

Создан магнит для очистки воды от радиации

07.08.2021, 23:44, Новости дня
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Как сообщают представители Массачусетского технологического института (США) им удалось разработать новый метод очистки питьевой воды от радиационного заражения. Созданный на основе графена магнит извлекает из жидкости радиоактивный уран.

Представители вуза отмечают, что заражение радиацией может происходить по разным причинам. Иногда ему подвергаются местные источники, расположенные в зоне природных залежей радиоактивных материалов.

Это большая проблема, говорят ученые, поскольку такие территории фактически становятся непригодными для жизни. Однако фильтры помогут устранить опасность, угрожающую здоровью людей и животных. Наконец, их можно использовать в зонах аварий, которые все-таки происходили и наверняка будут происходить в будущем.



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