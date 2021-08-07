 

Испанские ученые рассказали о вреде для экологии бутылированной воды

07.08.2021, 23:44, Новости дня
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Бутылированная вода чистая и полезная для здоровья человека. Но понимают ли люди, которые ее потребляют, насколько большой вред для окружающей среды наносит эта индустрия?

Ответить на данный вопрос помогли ученые из института здравоохранения в Барселоне. Они провели исследование и установили, что для производства, доставки и продажи каждого литра воды в бутылках используется в 1400 раз больше ресурсов, чем для очистки и доставки обычной водопроводной.

Эксперты уточняют, что в результате продажи бутылированной воды остаются пластиковые отходы. Кроме того, логистика связана со сжиганием нефтепродуктов, а продажа – с большим потреблением электроэнергии. Также загрязняет окружающую среду и производство.



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