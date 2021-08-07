Мнение: В Кабуле убит глава пресс-центра правительства Афганистана

Угрозы Талибана отстреливать чиновников правительства Афганистана в ответ на авиаудары ведущие к смерти мирных жителей достаточно быстро были приведены в исполнение. В Кабуле был убит глава пресс-центра правительства Афганистана Дава Хан Минапал. Его банально застрелили на одном из проспектов столицы. В Госдепе решительно осудили убийство главы пресс-центра, назвав это нападением на свободу слова. В правительстве Афганистана заявили, что покойный "стоял как гора перед лицом шторма вражеской пропаганды". Талибан официально взял на себя ответственность за убийство Менапала.

PS. Кстати, на тему вопросов – откуда США летают бомбить Афганистан. Согласно заявлением Пентагона, основные вылеты бомбардировщиков и дронов идут с авиабазы Аль-Удейд в Катаре. В воздушное пространство Афганистана заходят через Пакистан.

PS2. Вчера Талибан захватил свою первую провинциальную столицу. Пала столица провинции Нимроз – Зарандж, причем без особого сопротивления. Оставшиеся силы военных и полиции бежали в Иран, где разоружились. Помимо столицы провинции Нимроз, талибы захватил и местный аэропорт. Правительство удовлетворилось тем, что в результате авиаудара предположительно был убит теневой губернатор Нимроза. Между тем продолжаются бои за Лашкаргах и Герат.



Резиденция губернатора Нимроза.

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