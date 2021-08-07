 

На тушение пожара в ЛИИ им. Громова направили два вертолета

07.08.2021, 23:24, Новости дня
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Для тушения пожара в летно-исследовательском институте имени Громова в городе Луховицы направили два вертолета Московского авиацентра, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

«Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова площадью семь гектаров», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».

Вертолеты имеют специальное водосливное устройство ВСУ-5, с помощью него можно сбросить на очаг возгорания за раз до пяти тонн воды.



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