На тушение пожара в ЛИИ им. Громова направили два вертолета

Для тушения пожара в летно-исследовательском институте имени Громова в городе Луховицы направили два вертолета Московского авиацентра, сообщили в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ.

«Два вертолета Московского авиационного центра вылетели для тушения ландшафтного пожара в подмосковных Луховицах. Пожар произошел на территории летно-исследовательского института имени Громова площадью семь гектаров», – цитирует сообщение департамента РИА «Новости».

Вертолеты имеют специальное водосливное устройство ВСУ-5, с помощью него можно сбросить на очаг возгорания за раз до пяти тонн воды.