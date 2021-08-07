 

В Госдуме оценили слова главы СНБО о желании РФ «уничтожить» Украину

07.08.2021, 23:24, Новости дня
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Заявления секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о желании Москвы «уничтожить» Киев являются последствием украинской кадровой политики, ведущейся в угоду идеологии, сообщил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

«Угрозу Украине представляют вот такие руководители, как Данилов, которые из пальца высасывают заявления сомнительного характера, а потом корчат из себя экспертов в вопросах национальной безопасности. Кадровая политика сегодняшней Украины – это не отбор по профпригодности, а идеологическое тестирование по принципу «свой-чужой». И тут же включается другой принцип – «пусть лучше дурак, но свой», – цитирует Бальбека РИА «Новости».

Он отметил, что благодаря таким деятелям в средствах массовой информации появляется «различная ахинея про российскую угрозу, потому что распространяют ее вот такие прошедшие важный тест».

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что РФ пытается уничтожить Украину при помощи политиков из Евросоюза.



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