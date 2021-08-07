 

Рогозин объяснил включение двигателей «Науки» после стыковки с МКС

07.08.2021, 23:24, Новости дня
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Двигатели многоцелевого лабораторного модуля «Наука» включались в июле после стыковки с Международной космической станцией (МКС) из-за проблем с алгоритмами системы управления, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Там были проблемы, связанные с алгоритмами системы управления», – приводит слова Рогозина ТАСС. Как отметил глава Роскосмоса, поведение системы предсказать было сложно.

Напомним, в конце июля российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» пристыковался к МКС. После стыковки на модуле «Наука» произошло незапланированное включение двигателей, которое изменило положение Международной космической станции в пространстве. В результате пришлось включить двигатели модуля «Звезда» с целью компенсации возмещения от включившихся двигателей «Науки».

Сначала в Роскосмосе произошедшее объяснили выработкой остатков топлива. Однако позже генконструктор РКК «Энергия», руководитель полетом российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что двигательная установка «Науки» включилась из-за кратковременного сбоя программного обеспечения. В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин допустил наличие в случившемся человеческого фактора.

В НАСА какого-либо ущерба от инцидента для МКС не зафиксировали. Там также отметили, что ситуация с модулем «Наука» не является уникальной, такое случалось ранее. Роскосмос решил не расследовать инцидент. Космонавт Олег Новицкий призвал россиян не беспокоиться. Газета ВЗГЛЯД разбирала самодеятельность российского модуля на орбите.



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