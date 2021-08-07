 

Не побоялся подойти – Личное мнение

07.08.2021, 23:18, Разное
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Анька Семенович, которая поперёк себя шире, заявила, что у неё появился мужчина. Солидный, как она подчеркнула.


Фото: Соцсети

Мне показался интересным не сам факт появления солидного мужчины в жизни толстой Нюрки, а то, как она это появление видит.

Пожалуй, процитирую:

«Мой взял и подошел. Это большой плюс. Мы познакомились в ресторане».

Анька заявила, что мужчины стесняются с ней знакомиться, робеют в её присутствии. Наверное, Семенович по-прежнему видит себя красивой, сексапильной женщиной, ещё и звездой.


Фото: Соцсети

На самом деле, Анька давно мутировала в грузную, возрастную бабу, похожую на актрису Крачковскую. Никакая не звезда, а инстаграмщица категории «омега».

Выглядит откровенно плохо. Даже под фильтрами.


Фото: Соцсети

Но убеждает себя в том, что мужики не знакомятся с ней не потому, что она толста, стара и некрасива, а потому, что побаиваются к ней подойти.

Смешно, конечно, и я бы не писала об этом пост, если бы таких Анек среди вас не водилось.

Вы растолстели, постарели, но отказываетесь это принимать. Вы считаете, что мужчины на вас реагируют так же, как и 20 лет назад.

Это не так.

Если мужчины с вами не знакомятся, тому есть только одна причина: не хотят.

Согласны? Или, как Анька, верите в существование робких мужчин?

Пацаны, вы не подходите к женщинами, перед которыми робеете или которые вас не возбуждают?

Источник: Лена Миро



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