Не побоялся подойти – Личное мнение
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Анька Семенович, которая поперёк себя шире, заявила, что у неё появился мужчина. Солидный, как она подчеркнула.
Фото: Соцсети
Мне показался интересным не сам факт появления солидного мужчины в жизни толстой Нюрки, а то, как она это появление видит.
Пожалуй, процитирую:
«Мой взял и подошел. Это большой плюс. Мы познакомились в ресторане».
Анька заявила, что мужчины стесняются с ней знакомиться, робеют в её присутствии. Наверное, Семенович по-прежнему видит себя красивой, сексапильной женщиной, ещё и звездой.
Фото: Соцсети
На самом деле, Анька давно мутировала в грузную, возрастную бабу, похожую на актрису Крачковскую. Никакая не звезда, а инстаграмщица категории «омега».
Выглядит откровенно плохо. Даже под фильтрами.
Фото: Соцсети
Но убеждает себя в том, что мужики не знакомятся с ней не потому, что она толста, стара и некрасива, а потому, что побаиваются к ней подойти.
Смешно, конечно, и я бы не писала об этом пост, если бы таких Анек среди вас не водилось.
Вы растолстели, постарели, но отказываетесь это принимать. Вы считаете, что мужчины на вас реагируют так же, как и 20 лет назад.
Это не так.
Если мужчины с вами не знакомятся, тому есть только одна причина: не хотят.
Согласны? Или, как Анька, верите в существование робких мужчин?
Пацаны, вы не подходите к женщинами, перед которыми робеете или которые вас не возбуждают?
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Источник: Лена Миро
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