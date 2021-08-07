Мнение: В США и в России не смотрят Олимпиаду

Но по разным причинам

Текущая Олимпиада в Токио вызывает искренний скрежет зубовный в среде истовых российских патриотов – им невыносимо смотреть на то, как российские спортсмены вынуждены выступать под непонятной аббревиатурой “ОКР”, без своего флага, герба и гимна. Все это кажется крайне унизительным – и не зря, поскольку, без сомнения, именно с целью унижения и было сделано.

“Все люди как люди, – сокрушаются патриоты, – а мы там одни, как дураки, в этих белых халатах…” Ну, в принципе, их можно утешить уже тем, что мир и так ощутимо сходит с ума, поэтому тот, кто заранее окажется в белом халате – безусловно, выиграет. А во-вторых – есть и еще косвенное утешение, в духе “не мы одни позоримся”.

Я тут поглядел, как страдают наши американские друзья на Олимпиаде; у них-то с флагом и гимном все в порядке, да и с медалями неплохо – но счастья все равно нет. Почему? “Под каждой крышей – свои мыши”. У несчастных американцев зато есть BLM – и вот он бушует по полной программе. Смех и грех!

Я все время повторяю, что спорт в целом, особенно “спорт высоких достижений” – это в целом африканское, то есть негритянское занятие. Просто потому, что негроидная раса, очевидно, в самом прямом смысле “быстрее, выше сильнее” – в соответствии с девизом МОК. А еще – координированнее, выносливее, резче и т.д., в общем – полный набор. В этом смысле у США на всех международных соревнованиях естественное преимущество, а в составе ее сборной масса чернокожих… Ну вот они нынче и зажигают.

Похоже, там чуть ли не каждый второй чернокожий спортсмен, забравшийся на пьедестал, стремится первым делом снять с себя подозрения в том, что он что-то там сделал “во славу Америки” – проклятой страны расизма и угнетения. “Грандиозный скандал в США вызвала гимнастка Симона Байлс, заявившая о том, что она представляет на олимпиаде не Америку – страну расизма и угнетения меньшинств, а лишь себя саму. Ей в итоге удалось с большим трудом заработать одну бронзовую медаль – для себя, не для страны. Другие спортсменки то демонстративно отворачивались во время исполнения американского гимна, то показывали некий знак X – якобы в поддержку всех угнетаемых в США”.

Самое смешное, что несчастные американцы не могут даже ничего возразить на это, да что там – не могут даже возмутиться: сразу в том же самом расизме и обвинят, а это – конец не только карьеры, но и репутации, а следовательно – прямая дорога к банкротству и нищете. То есть – все более чем серьезно, поэтому даже вякать никто не спешит.

И это – в Америке, в которой на половине домов вывешены флаги США, и люди привыкли к настоящему культу “Америки как самой лучшей страны в мире!” Сказать по поводу демаршей БЛМ-овцев у них ничего нельзя, остается один “способ протеста” – просто не смотреть Олимпиаду.

“Рейтинги просмотров токийской олимпиады в США продолжают ставить антирекорды. Они уже на 40-50% ниже, чем были на последней летней олимпиаде в 2016 году. Многие в соцсетях активно радуются поражению собственных олимпийцев”.

В РФ резкое падение просмотров Олимпиады – тут потому что многих раздражает анонимная белая форма “спортсменов из России”. В США, как видим, та же картина – хотя и по другой причине. Если называть вещи своими именами – в США происходит обострение расизма, правда, на этот раз – черного.