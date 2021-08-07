Медальный зачет за день до конца Олимпиады. Украина заработала четыре медали, но снова опустилась в рейтинге

Об этом свидетельствуют данные на сайте Олимпиады.

Вчера национальная сборная занимала 40-е место, сегодня украинские спортсмены заработали четыре медали, но команда потеряла еще три позиции в рейтинге – среди наград ни одного золота, а все команды выше Украины имеют не менее двух золотых медалей.

Первая тройка лидеров в рейтинге осталась неизменной: Китай, США и Япония.

По числу наград Украина занимает 16-е место: одна золотая, пять серебряных и 12 бронзовых медалей. Первая позиция по этому критерию у США – 108 наград.

Хотя бы одну олимпийскую медаль завоевали уже 93 страны.

Первую на сегодня медаль – серебряную, в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м – получили каноистки Людмила Лузан (бронзовая призер Игр в Токио в одиночном каноэ) и Анастасия Четверикова. Еще одно серебро завоевал украинский боксер Александр Хижняк (в весе до 75 кг).

Две бронзы в копилку национальной сборной принесли легкоатлетка Ярослава Магучих (прыжки в высоту) и сборная по синхронному плаванию: Марина и Владислава Алексиевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно. Синхронистки получили олимпийскую медаль впервые в истории страны.

Завтра украинские спортсмены выступят в трех дисциплинах: легкая атлетика (марафон), художественная гимнастика (командное многоборье) и велотрек (спринт), сообщил Национальный олимпийский комитет в Facebook.

https://www.facebook.com/olympicua/posts/4257986227614208

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Сейчас в активе украинских спортсменов 18 медалей: золотая – в греко-римской борьбе, пять серебряных – в заплыве на дистанции 1500 м вольным стилем, в греко-римской борьбе, карате, в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м и в боксе; 12 бронзовых – в женском дзюдо и вольной борьбе (до 62 и 68 кг), в мужском фехтовании, в стрельбе из пневматического пистолета, в заплыве на дистанции 800 м вольным стилем, в большом теннисе, в синхронном плавании, в гребле на каноэ-одиночке, в карате, командном синхронном плавании и прыжках в высоту.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

—