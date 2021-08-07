 

Мэр Минска потребовал “принять меры” против украинских товаров на полках магазинов

07.08.2021, 22:56, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По его словам, товары из Украины, Литвы и Польши стоят на “лучших полках” в Минске, в то время как отечественную продукцию “надо еще поискать”.

Кухарев заявил, что “жестко поставил перед сетями вопрос: либо ситуация меняется, либо будут принимать меры”. Какие именно меры ждут супермаркеты, он не уточнил.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз в октябре 2020 года ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов в Беларуси. К этим санкциям присоединилась и Украина. Тогда же санкции за фальсификацию выборов и разгон демонстраций ввел минфин США.

В ноябре ЕС ввел санкции против считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. В декабре ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.

В феврале этого года санкции против “граждан Беларуси, ответственных за подрыв белорусской демократии”, ввели США и Великобритания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Роскачество объяснило, как снизить ущерб для здоровья при работе на компьютере

19.07 / Банкир Юров: Весь Израиль выходит на улицу, когда налог увеличивается на сотую долю процента. А в РФ, что бы ни происходило, – тихая покорность

21.01 / Дело “Роттердам плюс” повторно закрыто

06.08 / Адвокаты держат интригу в деле Михаила Ефремова: в рукаве у каждого по козырю, способному перевернуть ситуацию

26.03 / Euronews – вино из космоса понравилось дегустаторам больше, чем земное

09.07 / Союз журналистов РФ отреагировал на включение Бабченко в список экстремистов

14.03 / Дания запретит строить мечети на «антидемократические» пожертвования из-за рубежа

04.04 / В Украине за сутки от COVID-19 умерло более 200 человек

13.09 / Госсекретарь США осудил казнь спортсмена в Иране

08.05 / В Крыму призвали США подать пример всему миру и вернуть РФ Аляску

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика