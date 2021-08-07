 

В турецкой Анталье, охваченной пожарами, пошел дождь

07.08.2021, 22:56, Новости дня
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После пожара в Манавгате, который взяли под контроль в Анталье, пока продолжались работы по охлаждению, около 17.00 по местному времени прошел ливень.

Дождь, который внезапно начался в районе Манавгат, где огнем были разрушены села, длился около 20 минут. Природное явление вызвало радость среди спасателей, населения и волонтеров, которые помогали в борьбе с огнем.

В то же время в других районах провинции большинство пожаров взято под контроль, продолжаются охладительные работы.

Контекст:

Масштабные лесные пожары в Турции вспыхнули 28 июля, борьба с огнем продолжается до сих пор. К тушению пожаров привлечены самолеты, беспилотники, вертолеты, сотни пожарных машин и тысячи пожарных. 

31 июля президент Турции Реджеп Эрдоган объявил районы лесных пожаров зонами бедствия. Он также сообщил о задержании подозреваемого в поджоге лесов.

Украина отправила в Турцию два пожарных самолета Ан-32П Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. 

Ответственность за масштабные лесные пожары в Турции, по информации СМИ, взяла на себя инициатива “Дети огня”, связанная с признанной турецкими властями террористической Рабочей партией Курдистана.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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