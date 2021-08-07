 

До конца года Украина получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer – Минздрав

07.08.2021, 22:56, Новости дня
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Об этом в интервью “Радіо Свобода”, которое вышло 7 августа, заявил главный санврач Украины, замминистра здравоохранения Игорь Кузин. 

“Вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас. Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 млн [доз] Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать”, – сказал Кузин. 

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на утро 7 августа первую дозу вакцины получило более 4 млн человек, а 2,35 млн украинцев завершили вакцинацию. По информации Минздрава, украинцам ввели 1 370 350 доз Pfizer. 

В Украину уже поставили около 12 млн доз вакцины от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Виктор Ляшко 1 августа.

С 21 июля в стране стартовал пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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