 

Установлено, что ядовитые насекомые размножаются вдвое быстрее, чем обычные

07.08.2021, 22:50, Новости дня
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После проведенных в британском университете Суонси исследований ученые пришли к выводу, что ядовитые насекомые размножаются в среднем в два раза быстрее, чем обычные. Самое интересное, что то же самое касается и рыб.

Яд оказался очень эффективным средством защиты от всех естественных врагов, говорят эксперты. На сегодня Земля населена рыбами, каждая десятая из которых ядовита. А среди насекомых таких 16%.

Если ситуация не изменится, пропорции неядовитых и ядовитых существ будут постепенно меняться в пользу последних. Кстати, науке на сегодня известно о существовании более 31 тыс. видов рыб и более миллиона вида насекомых. Рыбы – это половина всех позвоночных, а насекомые – три четверти от всех беспозвоночных существ.



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