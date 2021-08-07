Ученые определили, как образование и занятость влияют на здоровье человека

Исследования данного вопроса провели совместными усилиями ученые из университетов в Бристоле и Кембридже. Прежде всего, их интересовало, если зависимость между уровнем образования и занятостью человека, с одной стороны, и состоянием его сердечно-сосудистой системы, с другой.

Общепринятое мнение состоит в том, что плохо образованные люди выполняют низкоквалифицированный труд, а потому у них раньше начинаются проблемы со здоровьем. Но так ли это?

Ученые рассмотрели биографии и истории болезней 20 тысяч людей, родившихся в 1970 году. Увы, но общепринятая версия подтвердилась. Правда, только на примере тех людей, которые сразу после получения диплома начинали делать успешную карьеру.