В Госдуме призвали увеличить рабочую неделю в России до семи дней

Депутаты Госдумы призвали правительство не вводить четырехдневный график рабочей недели. По мнению Николая Арефьева, в РФ наоборот, необходимо увеличить ее продолжительность, работая даже в воскресенье.

Целый ряд стран Европейского Союза рассматривают возможность сократить рабочую неделю, либо уже сделали это. Говорили о такой инновации в трудовом законодательстве и в Российской Федерации. Однако с таким предложением согласны не все. По мнению первого зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Николая Арефьева, такой вариант для страны абсолютно не подходит.

Несмотря на заявление главы министерства труда и социальной защиты Антона Котякова о неготовности страны к такому нововведению, такая возможность все же остается на рассмотрении Кабинета министров. Однако Николай Арефьев уверен, что экономическая ситуация в РФ совершенно не способствует подобной законодательной новелле. Он назвал ситуацию в стране катастрофической, выйти из разрухи можно только увеличив время трудовой деятельности. Причем речь не только не может идти о четырехдневке, сейчас целесообразно подумать о работе и в выходные. РФ сможет улучшить свой потенциал, если ее население будет работать не только на протяжение пяти дней недели, но и в субботу, и даже в воскресенье.

Ранее сообщалось о заявлении руководителя Федерации независимых профсоюзов РФ Михаила Шмакова. Он уверен, что четырехдневный график работы имеет шансы на внедрение только при определенных условиях. Кроме увеличения количества рабочих часов в оставшиеся рабочими дни, следует будет оставить прежний уровень заработной платы. Таким образом, в сутки человек на обычной работе будет работать не восемь, а как минимум девять часов.

Источник: ura.news