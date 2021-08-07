Мнение: Глава ХАМАС прилетел в Тегеран

Одним из первых иностранных гостей нового президента Ирана Ибрагима Раиси стал глава ХАМАС Исмаил Хания.

Президент Раиси заявил, что Исламская Республика продолжит поддерживать Палестину как главный вопрос мусульманского мира.

«У нас никогда не было и не будет никаких сомнений по поводу этой политики. На наш взгляд, Палестина была и будет первой проблемой для мусульманского мира», – сказал Раиси на встрече в пятницу с главой палестинского движения сопротивления.

Хания прилетел в Тегеран на инаугурацию Раиси, которая прошла в четверг и уже в пятницу был официально принят.

Раиси одобрил оптимистическую позицию Хании в отношении освобождения мечети Аль-Кудси и прекращения оккупации Палестины и сказал – «Операция Меч Аль-Кудс – 11-дневные ответные ракетные запуски палестинских групп сопротивления в ответ на жестокую израильскую бомбардировку Газы в мае – показал, что сделан большой скачок в борьбе с оккупантами".

«Сегодня появились признаки великой победы движения сопротивления, и операция «Меч аль-Кудс» была одним из признаков этой победы», – сказал он. В ходе операции «Меч аль-Кудс», добавил он, силы сопротивления затянули петлю на сионистском противнике таким образом, что ни сами сионисты, ни их сторонники не могли даже вообразить.

https://theiranproject.com/blog/2021/08/07/iran-will-definitely-continue-to-support-palestine-president-raisi/amp/ – цинк

Также Раиси обещал поддерживать тесные отношения с ХАМАС и другими палестинскими группами, которые ведут борьбу против израильской оккупации и режима апартеида. Тесные отношения Ирана с ХАМАС являются результатом дипломатических усилий Кассема Сулеймани, который смог примирить ХАМАС и "Хезбаллу" и преодолеть последствия "сирийского разрыва", когда ХАМАС открыто поддерживал в Сирии те силы, которые выступали против Башара Асада. Сулеймани добился того, что все крупные палестинские группировки приняли основной принцип "Оси сопротивления" – основными врагами являются США и Израиль, поэтому шииты и сунниты не должны враждовать между собой, ослабляя себя перед лицом главного врага всех мусульман. ХАМАС, хоть и не сразу, принял этот принцип, что собственно и обуславливает текущую поддержку Тегерана и появление иранских ракет в Секторе Газа.

Относительно обстрелов на границе Ливана и Израиля и ночных бомбардировок Газы (Израиль заявляет, что из Газы запускали "огненные шары"), ХАМАС заявил, что выражает полную поддержку атакам "Хезбаллы" против сионистского врага. Борьба ХАМАС будет продолжаться, пока Палестина не будет освобождена, а враг не будет уничтожен.

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