Политолог назвала «проектом-мечтой» план Шойгу по строительству новых городов в Сибири

План Сергея Шойгу по строительству в Сибири нескольких городов будет стимулом для развития экономики и научного прорыва России, это сильный вдохновляющий всю страну проект, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Так она прокомментировала предложение министра обороны Сергея Шойгу построить в Сибири пять городов.

«Это огромный прорывной проект, который скажется на стране в целом, но в первую очередь на развитии Сибири. Потому что это огромный стимул для развития экономики, создания рабочих мест. Но самое главное – это сильный и вдохновляющий проект, потому что строительство новых городов – это проект-мечта», – считает политолог Анна Федорова.

Эксперт уверена, что реализация проекта привлечет в регион огромное количество высококвалифицированных специалистов. А то, что инициатива была озвучена министром обороны, означает, по ее мнению, уверенность в реализуемости плана. «Сергей Шойгу не из тех публичных людей, которые любят поболтать. По складу своего характера и занимаемой должности видно, что он не бросает слов на ветер. То, что об этом сообщил именно Шойгу, прибавляет вес новому проекту», – отметила политолог.

По ее словам, сейчас не только в России, но и во всем мире есть огромный запрос на что-то прорывное. «Всех немного подкосили кризисные времена, хочется надежды на то, что РФ способна сделать большой шаг. План Шойгу будет очень благоприятно воспринят людьми – именно как надежда на перемены к лучшему и на то, что именно РФ способна на такой рывок», – подытожила Федорова.

О том, что в Сибири надо построить три-пять крупных городов, с населением больше 500 тыс. человек, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил в минувший четверг. Эти города станут отраслевыми экономическими центрами.

«Нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров научно-промышленных, экономических центров, проще говоря – городов с населением 300–500 тыс., лучше – до миллиона человек. И не просто город построить и столицу сюда перенести, а сделать их совершенно конкретно направленными на ту или иную сферу деятельности», – отметил он на встрече с научной общественностью Сибирского отделения РАН.

В качестве примера Шойгу, который входит в пятерку федерального списка «Единой России», напомнил о масштабных проектах времен СССР, когда был построен Комсомольск-на-Амуре, Красноярская и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало-Амурская магистраль.