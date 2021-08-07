Залповый выброс нефти с танкера произошел в море под Новороссийском

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07.08.2021, 22:30, Новости дня
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Залповый выброс нефти с греческого танкера «Минерва симфони» (Minerva Symphony) произошел в Черном море под Новороссийском при погрузке с терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

«Действительно, имеются проблемы, залповый выброс сырой нефти с «Минерва симфони», порт приписки Пирей, флаг Греции. При погрузке с терминала КТК, выносного нефтеналивного устройства – это в море, километров шесть от берега находится, – произошел выброс сырой нефти. Объем непонятен», – приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

По его словам, создан оперативный штаб с участием сил и средств Каспийского трубопроводного консорциума. «Они привлекают свои профессиональные аварийно-спасательные подразделения, которые занимаются устранением последствий. Мы привели в готовность силы филиала Морской спасательной службы, но запроса от владельца терминала пока не поступало», – добавил он.

Напомним, в начале июля крупный разлив нефти произошел на Волге под Саратовом. Кроме того, в конце мая незначительный разлив нефти произошел при загрузке танкера на реке Лене в Приангарье.



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