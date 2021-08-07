Глава МИД Чехии призвал выстраивать отношения с Россией заново

Чехии необходимо заново выстраивать политические отношения с Россией, сообщил министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

«Наши политические отношения необходимо выстраивать снова. Это никто не ставит под сомнение. Я созвал [в МИД] закрытый круглый стол для представителей парламентских партий, чтобы мы дискутировали, какие у нас представления об отношениях с Россией. Хорошо, чтобы в Чехии по такому принципиальному [вопросу] была бы максимально широкая политическая поддержка», – приводит слова дипломата ТАСС.

Глава чешского МИД отметил, что вопрос о дальнейшем развитии отношений Праги с Москвой с чешской стороны предстоит решать новому правительству республики. Оно должно быть сформировано по итогам парламентских выборов, которые пройдут в октябре. «Решать это будет уже будущее правительство. Мы можем [лишь] помочь [этому процессу] тем, что проведем аудит чешско-российских отношений», – отметил министр в интервью, опубликованном на сайте издания «Право».

Напомним, 14 мая был опубликован утвержденный правительством РФ перечень недружественных иностранных государств. В него вошли только две страны – США и Чехия. В перечне указывается, что Чехия сможет на месте нанимать в свою дипмиссию в РФ не более 19 работников – граждан РФ и третьих стран, а США – ни одного. В результате в конце мая чешское посольство в Москве сократило 79 сотрудников.

Позже в Кремле разъяснили, что в список включены страны, «которые действительно переходят границы разумного в недружественности» к России. В конце июля посол РФ в США Анатолий Антонов назвал условие исключения страны из списка недружественных стран, призвав «не ставить телегу впереди лошади».