Нас рокнули. Нас факнули. Без вазелина – Личное мнение

На Олимпиаде в Токио произошло стопроцентно предсказуемое событие: наших спортсменов засудили.

Если точнее, художественная гимнастка Дина Аверина осталась без олимпийского золота, которое заслужила.



Фото: Соцсети

Её засудили.

Засудили нагло, открыто, без объяснений, без страха перед реакцией России.

Засудили потому, что могли себе позволить. Так выглядит правда.

Поговорим?

Машка Захарова, пообещавшая рокнуть с намёком на факнуть всех противников на Олимпиаде, на которую нам разрешили приехать — да, именно так: разрешили приехать — без гимна и флага, теперь возмущается:

Не могли гады, затеявшие русофобскую войну против спорта, допустить этой победы. Поэтому, плюя против ветра, пошли на подлог у глазах у всего мира!

Да, Маш: пошли на подлог. Тебя это удивляет? Ты — дипломат или наивная девственница, видевшая член международной политики исключительно в виде пестика в учебнике биологии за 6 класс?

Ты всерьёз рассчитывала их рокнуть?

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Если так, то я даже не знаю, что тебе сказать, спящая ты моя красавица. Ты бы ещё на вечеринку свингеров, что ли, пришла чаю ромашкового попить и поэтов серебряного века обсудить.

Вот я доподлинно знала: на этой Олимпиаде они нас не просто факнут, но сделают это так, что нам будет больно. Очень и очень больно. И я вас об этом неоднократно предупреждала.

Что делали в ответ на это вы? Снимали глупые ролики, смотреть которые — стыдно?

Это не вы их, а они нас и рокнули, и факнули, причём сделали это без вазелина, когда подарили золото по художественной гимнастике, которое последние четверть века — у нас и только у нас, израильской спортсменке, уронившей ленту.

Ритка Симоньян развопилась:

Гимнастка, уронившая предмет, приняла не золотую медаль, а железобетонный позор. Нормальный человек, зная, что ее, уронившую предмет, за волосы втащили на первое место, засудив действительно первую девочку, вообще не пошел бы на этот пьедестал. Какие же космические твари. Я больше не смотрю Олимпиаду. Никакую. Тьфу. А у израильтянки есть один шанс остаться человеком — вернуть медаль.



Ага, Рит, вот сейчас возьмёт и вернёт, да. Я прям вижу в её глазах — желание и готовность отдать медаль.



Фото: Соцсети

Ритка, ты пропагандистка со стажем. Ты чего дуру-то включаешь?

Уже завтра все забудут, как именно досталось израильтянке это золото. Она теперь по жизни пойдёт олимпийской чемпионкой, а Израиль станет страной, которая впервые за 25 лет вырвала у России олимпийское золото по художественной гимнастике.

Обстоятельства сотрутся. Медали останутся.

Так выглядит правда. Она, мои дражайшие Маша и Рита, не всегда справедлива. Часто — несправедлива.

Вы, дожив до седин на лбах, этого, простите, не знали?

Тренер по фигурному катанию Тарасова голосит:

Судьи — твари! Это беспредел! Почему на Олимпиаде судьи меняют оценки? Мы знаем, что наши девочки лучшие, но нам что-то нужно делать. Судьи не хотели, чтобы у нас была золотая медаль! Это просто безобразие!

Да, Татьян Анатольевна, судьи действительно не хотели, чтобы у нас была золотая медаль. Для вас это — новость?

Нас лишили флага. Нас лишили гимна. Причём это происходит третью Олимпиаду подряд, а мы всё равно туда прёмся.

Теперь нас внаглую, ничего не боясь, засудили.

Сладкие мои Машка, Ритка и Татьяна Анатольевна, вас это удивляет? Ну, тогда я даже не знаю, что вам сказать.

Зачем мы едем туда, где нас унижают? У меня создаётся впечатление, что мы уже не в первый раз приезжаем на Олимпиаду с просьбой: «Вытрите о нас ноги».

И о нас их действительно вытирают. Мы плачем, утираемся и приезжаем вновь. С этой же самой просьбой.

Да вы проведите открытый чемпионат по той же художественной гимнастике у нас! Назовите его The Russia Open. Пусть все, кто хотят посоревноваться с настоящими чемпионами, приезжают и пробуют свои силы.

А те, кто боятся, пусть соревнуются друг с другом на Олимпийских играх. Устраивает их качество золотой медали в отсутствии сильнейших спортсменов — пожалуйста! Кто мешает?

А действительные, заработанные потом и кровью золотые медали, будут разыгрываться на The Russia Open.

Алина Маратовна, как Вам идея? Возьмётесь?

Соревноваться за право сильнейшего в своём виде спорта на The Russia Open могут не только художественные гимнасты и гимнастки. У нас — много хороших спортсменов и много дисциплин, в которых мы — бесспорные лидеры.

Синхронное плавание и художественная гимнастика — здесь нам просто нет конкурентов. В спортивной гимнастике, в боксе, в борьбе, в фехтовании мы тоже впереди всех.

Вот скажите: разве может олимпийская медаль по фехтованию считаться золотой в отсутствии наших фехтовальщиц? Очевидно, что нет.

Международный олимпийский комитет это прекрасно понимает, как понимает это и весь мир. Потому-то нас до сих пор и пускают на Олимпиаду: пусть и без флага, пусть и без гимна.

Пускают и отбирают медали, чтобы потом по всему миру протрубить о своих мнимых победах и конце российского превосходства.



Фото: Соцсети

Да обесценьте вы эту Олимпиаду, обесценьте! Не надо её показывать в нашей стране. Не надо на неё ехать!

Организуйте открытый чемпионат The Russia Open. Его и показывайте. А Олимпиада со временем превратится во второсортное мероприятие.

Я бы поступила именно так, но у меня есть особенность: я всегда разговариваю с позиции силы, пусть и порой мягкой, чего и вам желаю.

А пока наши девчонки плачут.

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