 

Мнение: Олимпийский конвой?

07.08.2021, 22:18, Разное
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Когда я увидел эту фотографию в соцсетях, не поверил, решил, что это фотошоп. Потому что девушки-спортсменки хоть и выглядят счастливыми, но служивые-то вокруг них выглядят конвоем….

Но оказалось, что это настоявшая фотография встречи в аэропорту в Шереметьево российских Олимпийских чемпионов по спортивной гимнастике, вернувшихся из Токио.

Неужели в Москве настолько тревожная ситуация, что спортсменов надо охранять живым кольцом экипированных росгвардейцев. Удивительно, что бойцы не прихватили не прихватили с собой щиты. Потому что если была оперативная информация о возможном нападении на спортсменов в аэропорту, то без щитов и светошумовых гранат могли бы и не справится с коварными супостами. Или я не прав?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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