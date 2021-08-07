Мнение: По цене узбека

Тех, кто уже начал завидовать черной завистью среднеазиатским гастарбайтерам на сельхозработах в России (ведь им того гляди наши фермеры начнут платить целых 3 тыс. рублей за рабочий день на уборке урожая!) – придется жестоко обломить. Как говорил в таких случаях Остап Бендер, “я человек завистливый, но тут завидовать нечему”. Читатель прислал полную раскладку по доходам и расходам гипотетического узбека, которого принесет нелегкая в благословенное Подмосковье “малость подработать” по сходной цене 3 тыс./день.

“Из Узбекистана туда-обратно слетать стоит 42 тысячи. Ещё нужно 10 тыс на питание в месяц. Жить можно на работе.

Чтобы работать нужно получить патент.

Первое – подготовка заявления, фотографирование и снятие отпечатков пальцев. Вся эта процедура стоит 4300 рублей

Второе – медосмотр. Проверяют наличие опасных для окружающих заболеваний. Цена – 4100 рублей

Третье – Тест на знание русского языка, истории России. Цена – 900 рублей. Если мигрант закончил школу или вуз на территории СССР до 1991 года, то проходить тестирование не нужно.

Четвертое – полис ДМС. В центре нужно будет купить полис добровольного медицинского страхования. Средняя цена – 4000 рублей.

Пятое – перевод и нотариальное заверение перевода паспорта. Цена – 600 рублей.

Итоговая цена – 14 000 рублей.

Обычно ещё 4 тысячи рублей — медсправка для работы с продуктами. Итого 18 тыс.

После этого нужно каждый месяц платить около 5 тыс рублей за патент. (15 тыс за 3 месяца).

После этого его доходы облагаются по ставке 13% из его зарплаты+23,8%пенсионный фонд и ОМС якобы с работодателя, но 5 тыс руб патента можно зачесть. При доходе 90 тыс в месяц это 11,7 НДФЛ и с работодателя 16,4 тыс (за патент он ему ничего не вернет, понятно.)

Итого узбек, за 4 месяца, проработав 90 дней (месяц на карантин и сбор документов) за заработает 270 тыс минус 13% налогов=235 тыс минус 15 на патент минус 42 на проезд минус 18 на оформление минус 40 на еду

=120 тыс или 30 тыс руб в месяц или 1 тыс руб в день при 90 днях 14-часового туда.

Работодателю он обойдется за 30 дней в 107 тыс рублей или 3600 в день + предоставление помещения для проживания”.

Что подкупает в этом раскладе – что он “без дураков”. Наши диванные маниловы в комментариях предались розовым мечтам о какой-то стране Лимонии – почему-то узбеки у них будут работать всего 20 дней в месяц (??), питаться деликатесами, миграционные сборы с них не возьмут (??). А тут – все как в жизни: жить “там где работаешь” (то есть в каком-нибудь хлеву), работа – 30 дней в месяц (то есть вообще без выходных – как оно и было всегда на Руси при сборе урожая), по 14 часов, на питание – 10 тыс. в месяц (330 р. в день, то есть 100 р. за завтрак, 100 за обед и чекушка на ужин). И сама работа – или утопая в грязи под дождем, или под палящим солнцем, в обоих случаях в позе “зю” и перетаскивая при этом (как сказал уже другой добрый читатель) примерно по тонне картофана за день.

И вот за это всё в течение трех месяцев наш узбек привезет домой ажно 90 тыс. р., то есть аккурат 1000 евро. 30 тыс. в месяц. Зависть все еще гложет?

Получаем, что российское государство уже и без того, следуя пожеланиям трудящихся, все сделало так, чтобы жителям Средней Азии стало НЕВЫГОДНО ездить в Россию на заработки. Просто – за счет бесчисленных поборов и мелких придирок (типа того, что надо месяц из четырех провести в карантине и собирая всякие справки, а также стоя в очередях).

Ответ уже напрашивается – “а нехрен им вообще сюда ездить!” Мол, добрые русские люди сами приедут потрудиться на таких условиях – но не за 90, как узбек, а за все полновесные 270 тысяч. Им-то экзамен на знание русского сдавать не надо.

Но – опять-таки: прошу перечитать еще раз “условия труда”. Есть желающие поработать на таких условиях за столь охрененную сумму, как 270 тысяч? Т.е. – питание на 300 р. в сутки, работа 14 ч, жизнь в хлеву в чистом поле, выходных нет, собираем по тонне в день. Желающие – два шага вперед.