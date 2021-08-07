Алена Свиридова высказала свое мнение о пластических операциях

Алена Свиридова пояснила о своей личной жизни и отношениях более молодым мужчиной. Певица также рассказала, как относится к пластическим операциям и тем, кому не нравится ее внешний вид.

Заслуженной артистке РФ Алене Свиридовой уже 58 лет, однако ее внешности могут позавидовать даже более молодые коллеги. Ее эффектную внешность дополняет прекрасное чувство стиля певицы, свежий же вид у звезды, с ее слов, благодаря правильному питанию и активному образу жизни. Исполнительница хитов «Розовый фламинго» и «Я слишком много знаю» занимается спортом и всегда старается оставаться энергичной. Результаты ее работы над собой селебрити нередко демонстрирует снимками, которые публикует в соцсетях. Стоит отметить, что Свиридова сейчас состоит в отношениях с мужчиной, который моложе нее, однако никто в их союзе не считает возраст преградой для их романа.

Многие поклонники уверены, что все популярные артисты прибегают к услугам пластического хирурга. Однако со слов самой Алены Свиридовой, такой метод сохранения красоты ей абсолютно не нравится. Несмотря на то, что карьера певицы и телеведущей обязывает ее всегда выглядеть идеально, к такого рода операциям она относится негативно. При том, что ее отношение к хирургическим «исправлениям» лица и фигуры достаточно лояльно, сама артистка не намерена ложиться под нож.

Певица подходит к жизни философски, ее устраивает то, что она видит в зеркале и что-либо менять путем операции Свиридова не намерена. Прежде всего, она не хочет обманывать саму себя, затем испытывая разочарование. Кроме того, артистка уверена, что стремление менять свою внешность в таком случае было бы постоянным, не позволяя остановиться на одном хирургическом вмешательстве. Каких-либо комплексов из-за возрастных изменений внешнего облика исполнительница не испытывает. Если кому-то не нравится ее вид, по данным «Глобалмск», Свиридова рекомендует просто отвернуться и не смотреть.