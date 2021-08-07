Мнение: Ополченцы 2014-2015 годов о войне на Донбассе
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Подборка интервью военкора Юрия Котенка с ополченцами Донбасса 2014-2015 годов.
"Клим" о зачистке Иловайска от ВСУ.
"Капитан". Спасибо Стрелкову, что вывел ополченцев из Славянска.
"Шаман". Снайпер без фанатизма.
"Шаман". Начало работы в группе разведки "Лешего".
"Шаман". Бои за Ямполь и Красный Лиман.
О падении Красного Лимана.
"Шаман". Проблематика работы снайпера.
"Шаман". Первая контузия и отход из Дебальцево.
"Шаман". Зачем пошел воевать и в чем состояла мотивация ополченцев.
Василий Кусакин о боях за Широкино.
"Купол". Хорошо если полевая жена с мозгами и не лезет, куда не надо
"Фантом". История выжившего из славянской бронегруппы (у Анатолия Курганова было 70-процентый ожог).
Владимир Зинченко о боях лета 2014-го года.
"Студент". Ополченец из Херсона после ранениях и трех микроинсультов.
"Суровой". Я из Горловки и я из нее не отступлю.
"Суровый". О минских соглашениях и об ограничениях на открытие огня.
"Суровый" Будни позиционной войны.
"Алавата". Францун Эрван Кастель о работе снайпера в составе "Пятнашки".
"Алавата". О ранении "лягушкой" под Сосновским.
"Ваучер". На войну из Балбасовки в свой первый бой.
"Ваучер". Взвод против роты в Миусинске.
"Морячок", Зачистка Красного Партизана.
"Морячок", Мыши и "ковырялки" на высоте "Дерзкая".
"Морячок". Запрет на ответку ведет к деморализации.
"Морячок". О вероятности наступления ВСУ.
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Источник: Colonel Cassad
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