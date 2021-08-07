 

Мнение: Ополченцы 2014-2015 годов о войне на Донбассе

07.08.2021, 21:40, Разное
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Подборка интервью военкора Юрия Котенка с ополченцами Донбасса 2014-2015 годов.

"Клим" о зачистке Иловайска от ВСУ.

"Капитан". Спасибо Стрелкову, что вывел ополченцев из Славянска.

"Шаман". Снайпер без фанатизма.

"Шаман". Начало работы в группе разведки "Лешего".

"Шаман". Бои за Ямполь и Красный Лиман.

О падении Красного Лимана.

"Шаман". Проблематика работы снайпера.

"Шаман". Первая контузия и отход из Дебальцево.

"Шаман". Зачем пошел воевать и в чем состояла мотивация ополченцев.

Василий Кусакин о боях за Широкино.

"Купол". Хорошо если полевая жена с мозгами и не лезет, куда не надо

"Фантом". История выжившего из славянской бронегруппы (у Анатолия Курганова было 70-процентый ожог).

Владимир Зинченко о боях лета 2014-го года.

"Студент". Ополченец из Херсона после ранениях и трех микроинсультов.

"Суровой". Я из Горловки и я из нее не отступлю.

"Суровый". О минских соглашениях и об ограничениях на открытие огня.

"Суровый" Будни позиционной войны.

"Алавата". Францун Эрван Кастель о работе снайпера в составе "Пятнашки".

"Алавата". О ранении "лягушкой" под Сосновским.

"Ваучер". На войну из Балбасовки в свой первый бой.

"Ваучер". Взвод против роты в Миусинске.

"Морячок", Зачистка Красного Партизана.

"Морячок", Мыши и "ковырялки" на высоте "Дерзкая".

"Морячок". Запрет на ответку ведет к деморализации.

"Морячок". О вероятности наступления ВСУ.

Источник: Colonel Cassad



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