Во Франции на митингах против пропусков выступили свыше 230 тыс. человек
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На выступлениях против санитарных пропусков по всей Франции выступили более 230 тыс. человек, сообщили в МВД страны.
Всего в митингах принимали участие 237 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV
Из них 17 тыс. провели манифестацию в Париже.
В Париже шествие прошло спокойно и под контролем полиции, но один раз правоохранителям пришлось применить спецсредства. Протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.
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