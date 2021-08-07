 

Во Франции на митингах против пропусков выступили свыше 230 тыс. человек

07.08.2021, 21:36, Новости дня
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На выступлениях против санитарных пропусков по всей Франции выступили более 230 тыс. человек, сообщили в МВД страны.

Всего в митингах принимали участие 237 тыс. человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV

Из них 17 тыс. провели манифестацию в Париже.

В Париже шествие прошло спокойно и под контролем полиции, но один раз правоохранителям пришлось применить спецсредства. Протесты из-за карантинных мер прошли в 150 городах Франции.



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