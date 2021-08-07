 

Количество пострадавших от отравления в поезде детей выросло до 56

07.08.2021, 21:36, Новости дня
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Число госпитализированных с признаками отравления детей с поезда Мурманск – Адлер выросло до 56, сообщил источник в экстренных органах региона.

«По состоянию на вечер всего госпитализировано 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени», – сказал собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь, пока никого не выписали.

Ранее сообщалось, что с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. По факту отравления возбудили уголовное дело.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что дети питались в вагоне-ресторане, где в тот вечер подавали рис, курицу и салат. Отказавшегося сдавать пробы сотрудника вагона-ресторана отстранили от работы. 



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