Количество пострадавших от отравления в поезде детей выросло до 56

Число госпитализированных с признаками отравления детей с поезда Мурманск – Адлер выросло до 56, сообщил источник в экстренных органах региона.

«По состоянию на вечер всего госпитализировано 56 человек в три медицинские организации в Апшеронском, Туапсинском и Белореченском районах. У всех детей состояние легкой и средней степени», – сказал собеседник ТАСС.

Он подчеркнул, что всем пациентам оказывают необходимую медицинскую помощь, пока никого не выписали.

Ранее сообщалось, что с поезда №225 (Мурманск – Адлер) в Белореченске и Апшеронске на Кубани госпитализировали 20 детей с подозрением на кишечную инфекцию. По факту отравления возбудили уголовное дело.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил, что дети питались в вагоне-ресторане, где в тот вечер подавали рис, курицу и салат. Отказавшегося сдавать пробы сотрудника вагона-ресторана отстранили от работы.