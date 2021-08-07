Рогозин заявил о завершении наземной отработки МБР «Сармат»

Наземная отработка жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» почти завершена, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Фактически завершаем наземную отработку всей системы. Никогда еще РФ не создавала такого рода ракету», – сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

В пятницу глава Роскосмоса заявлял, что «Сармат» на ближайшие десятилетия будет гарантией мирной жизни.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что летные испытания «Сармата» начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году.