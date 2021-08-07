 

Рогозин заявил о завершении наземной отработки МБР «Сармат»

07.08.2021, 21:36, Новости дня
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Наземная отработка жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Сармат» почти завершена, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Фактически завершаем наземную отработку всей системы. Никогда еще РФ не создавала такого рода ракету», – сказал Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live», передает ТАСС.

В пятницу глава Роскосмоса заявлял, что «Сармат» на ближайшие десятилетия будет гарантией мирной жизни.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отмечал, что летные испытания «Сармата» начнутся в этом году и должны завершиться в 2022-м. По его словам, в Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) ракета должна поступить в следующем году.



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