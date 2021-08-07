Мнение: Россияне не считают себя европейцами, миф об общинности и поиск предков-суперменов

1. Число россиян, которые считают Россию европейской страной, снизилось с 2008 года почти вдвое – с 52% до 29%. При этом чем моложе возрастная группа, тем более она уверена в неевропейскости России – лишь 23% россиян студенческого возраста считают нашу страну европейской. Об этом говорят данные опроса, проведённого в начале 2021 года «Левада-центром» (организация, признанная иностранным агентом):

https://www.levada.ru/2021/03/18/rossiya-i-evropa-2/

https://www.unz.com/akarlin/opinion-poll-is-russia-europe/

Многие оппозиционно настроенные читатели в этот момент наверняка подумали, что россияне в целом и молодёжь в частности просто считают теперь Россию более несвободной, варварской и азиатской, чем 13 лет назад.

Однако этой гипотезе противоречат другие результаты того же опроса. Себя лично европейцами считают лишь порядка 25% россиян, а значит собственная идентичность и собственные ценности людей в целом совпадают с тем, как они видят идентичность страны и её ценности. Противоречия здесь нет: россияне в подавляющем большинстве не считают себя страдающими от «неевропейскости» европейцами.

Поэтому более вероятная интерпретация результатов опроса такова: большинство россиян за последние 13 лет осознали Россию отдельной от Европы сущностью, особой евроазиатской цивилизацией.

В том, что так произошло, виноваты во многом сами европейские страны. Их самоубийственные программы по приёму мигрантов и силовому насаждению толерантности вызывают смешанное с жалостью презрение.

2. Читатель ctakan_divanych цитирует в комментариях дискуссионное мнение о том, что какая-то особенная общинность или коллективизм россиян — это вовсе не историческая реальность, а выдумки публицистов левого толка:

https://olegmakarenko.ru/2096803.html?thread=795656611#t795656611

https://textarchive.ru/c-2391353-p2.html

Перейдем к мифу ни отрицательному, ни положительному, а просто ошибочному, к мифу об общине. Община — любимица изрядной части современной российской публицистики, священная корова политических деклараций некоторых партий. Общинность, внушают нам, есть родовой признак нашей национальной души, русский способ жизни. Среди базовых констант, которые берутся в расчет при социальном прогнозировании и в политической футурологии, часто фигурирует и наша якобы общинная психология.

Но сперва маленькое отступление. Из какого сора у нас растут, не ведая стыда, россиеведческие теоретизирования, я понял, прочтя однажды в «Общей газета» якобы письмо якобы из Пензенской области. «Вот сейчас все говорят: фермер спасет российскую деревню. Америку, там, Голландию по ТВ показывают. Счастливые коровы… Но у нас в Пензе не Америка и не Голландия, у нас 7-8 месяцев в году зима… Вот почему для крупного товарного производства в деревне нужна масса техники и масса народа в одном кулаке (имеется в виду не тот кулак, которого ликвидировали как класс, нет, это ласковая метафора для председателя колхоза — А.Г.)… Всегда в России мужики общиной жили. Коль нужда заставит, помогали друг другу. Трудно средь бескрайних снегов одному выжить». Выдержки из этого удивительного сочинения торжествующе приводились затем в качестве народного гласа, в частности публицистом В.Сироткиным.

То, что текст родился в Москве, было ясно без слов. Пензяк не напишет про восьмимесячную зиму. Поражало другое: каков же уровень познаний о своей стране имеет скромный труженик идеологической обслуги коммунистов-аграриев, сочинявший этот текст? Да и в редакции газеты никто почему-то не вспомнил, что так долго зима длится разве что в Готхобе, столице Гренландии, никак не в Пензе. А ведь все свои выводы о том, что в России могут выжить (любимое словцо) только колхоз, община и госсобственность на землю, наш ряженый поселянин и ему подобные авторы выводят из постулата, будто у нас этого требует сама природа. Дескать, Россия — страна приполярная, зона рискованной агрикультуры и так далее. Эта фантастическая климатология потребует отдельного, не впопыхах, разбора, чем мы займемся позже, а пока что обратимся непосредственно к общине.

Публицисты из бывших доцентов «научного коммунизма» (от латинского commune — община) страстно хотят доказать склонность России к выдуманному идеалу, давшему имя их былой специальности, и создать этим себе ретроспективное алиби. Противопоставляя «русскую общинную психологию» западному индивидуализму, они делают вид, будто речь идет о предмете настолько бесспорном, что обсуждать его излишне. Однако неосторожные детали частенько выдают, что понятие об общине у них довольно смутное. Примерно такое: как пришли, мол, славяне на приполярную Русскую равнину, так и порешили выживать среди бескрайних снегов коллективными хозяйствами за счет взаимовыручки. С тех пор и по сей день на Руси стихийный общинный социализм. Один за всех, все за одного.

На деле же, как естественная форма народной самоорганизации для совместной борьбы с природой, община в России сошла на нет еще до появления самого слова «Россия». Наш блестящий этнограф дореволюционной школы академик Д.Зеленин посвятил уцелевшим формам коллективного, общинного поведения крестьян раздел «Общественная жизнь» в своем капитальном труде «Восточнославянская этнография». В предисловии он подчеркивает, что его труд писался в начале 20-х гг. на материалах «второй половины XIX — начала ХХ в». И уже тогда эти формы были этнографическим эхом.

Действительно, если смотреть на вещи здраво, те или иные формы общин существовали всегда и продолжают существовать во всех обществах – и на Западе, и на Востоке, и у эскимосов, и у папуасов. В зависимости от времени и места эти формы менялись: общины древних славян, расселявшихся и перемещавшихся по огромным территориям, заметно отличались от стационарной крестьянской общины в период крепостного права или в пореформенной России. Такие явления, как периодический общинный передел земли по числу едоков в семьях или же круговая порука при выплате налогов появились поздно и существовали далеко не везде. Не стоит экстраполировать локальные реалии 19-го века на всю тысячелетнюю историю нашей страны.

Увы, что касается якобы врождённого коллективизма россиян, то нынешняя ситуация с вакцинацией заметно подорвала веру в общинный дух. Значительная часть наших сограждан оказалась прожжёнными индивидуалистами, которые отнюдь не торопятся или вовсе не собираются действовать в интересах коллектива.

3. Мудрые мысли россиянина с корнями из народа коми о том, следует ли нам искать предков-суперменов в мифическом прошлом, или лучше всё-таки опираться на реальных героев из реальной истории:

https://zen.yandex.ru/media/immoral_codex/istoriia-velichaishaia-iz-nauk-5fd21ef111774679763f8275

Безусловно, наши предки были очень круты, и доказательство этому – мы с вами. Они не сгинули во времена, когда медведи считали людей дикарями, не стали очередной пылью в истории. Они уцелели, развились, создавали общины и племена. При этом выжили в жесточайшей конкуренции и построили могучую державу. Да, несколько раз эту державу конкретно так лихорадило, даже истребить пытались, но это тоже плюс в копилку наших предков. Понимаете? Нам не надо придумывать супер-ариев с лазерными мечами и летающими конями. Мы и без того потомки очень могучих людей, и нам надо брать с них пример.

Проще говоря, искать в нашем прошлом богоподобных суперменов – откровенное предательство по отношению к действительно достойным предкам. <…>

Кроме того, поиск богоподобных предков оскорбляет не только настоящую память о наших предках, но и другие народы. Отсюда вырастают корни национализма. И ладно бы, если национализм был здравый. Когда человек гордится своим происхождением, а также прикладывает титанические усилия, чтобы улучшить материальное и духовное положение своих сородичей, при этом уважая других – это похвально. Но частенько национализм переходит в нацизм. Что происходит с нацистскими государствами нам всем хорошо известно – одна такая держава причинила нам море бед. Особенно странно все это выглядит на фоне того, что у всех народов один общий предок, который уничтожил в свое время неандертальцев.

Еще более странно искать сверхчеловеков для нас, с учетом того, что весь евразийский континент был одним большим проходным двором, и народы перемещались, смешивались, исчезали и возникали без конца, при этом регулярно образуя новые народы и племена, которые так же без конца воевали, смешивались и поглощались другими племенами. И не надо далеко ходить. Например, моя национальность – коми-ижемец (Изьватас). Мы входим в состав финно-угорской языковой группы, чья география очень даже впечатляет.

И мы, хоть и сохранили некоторого рода национальную идентичность, явно нехило так перемешались со славянами, ибо народ коми начал контактировать с последними аж с 12-13 века (примерно). В итоге мы выглядим как типичные русские люди со “славянскими” чертами, но говорим на своем языке. И что-то мне подсказывает, что мы такие не единственные. Причем не только в России, но и во всем мире. Ибо такова наша общая история человечества.

Действительно, за 12 веков письменной истории России у нас более чем достаточно великих достижений и героев (причём не только славян, но и представителей других российских этносов):

https://ruxpert.ru/Достижения_России

https://ruxpert.ru/Знаменитые_государственные_и_военные_люди_России

https://ruxpert.ru/Знаменитые_первооткрыватели_и_путешественники_России

https://ruxpert.ru/Знаменитые_учёные_и_философы_России

https://ruxpert.ru/Знаменитые_изобретатели_и_инженеры_России

Нам не нужно придумывать себе мифическую историю и конструировать себе мифических или морально сомнительных героев, как это делают в странах с неизжитыми историческими комплексами и без столь грандиозного наследия.