 

Мнение: Свежие новости с передовой

07.08.2021, 21:14, Разное
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Непривитые в Израиле решили защищаться

Вот и новости из Израиля, свежачок:

“Непривитых объявили ТЕРРОРИСТАМИ. Именно так премьер-министр в прайм-тайм сказал на всю страну, что непривитые – это люди с ружьём, которые ходят и стреляют вирycoм вокруг себя. Непривитым закрыли все места, кроме торговых центров и аптек. Пока до 4 сентября”.

“Ходят и стреляют вирусом вокруг себя!” Красиво сказано. Кто-кто, а Израиль знает толк в терроре. При этом тамошний премьер как-то стыдливо обошел вниманием то обстоятельство, что, в общем-то, привитые “стреляют” вирусом “вокруг себя” точно так же, если не еще более метко – о чем говорит сама статистика заражений в Израиле. Или привитым в Израиле уже разрешили не носить маски и не соблюдать социальную дистанцию?! Ау, евреи (и палестинцы, конечно)! Отзовитесь!

Но, в общем, риторика будущих вакцинаторов уже понятна. С утра в Израиле, вечером во всем мире.

Источник: Размышления вольного социолога



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