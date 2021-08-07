Путин и Курц подписали меморандум о мирном вхождении Австрии в состав России

Президент Владимир Путин и канцлер Австрийской республики Себастьян Курц в ходе церемонии открытия цементного завода в Башкирии подписали меморандум о мирном вхождении Австрии в состав Российской Федерации до 2023 года. Текст документа провозглашает историческое родство русского и австрийского народов, искусственно разделённых границами.

Правительствам обеих стран будет поручено разработать дорожную карту по передаче полномочий австрийских властей федеральному центру. Предполагается, что на территории страны будет создан Австрийский федеральный округ, в котором Курц займёт пост постпреда президента. В первые годы немецкий язык будет сохранять статус государственного на территории бывшей Австрии. Также представители Генштабов обоих государств проводят консультации по развёртыванию под Зальцбургом ударной группировки ВКС, которая будет направлена на сдерживание таких враждебных России стран, как Пакистан и Австралия.

«Традиции мирного аншлюса (присоединения – прим. ред.) Австрии к другим странам уже несколько веков. Наша страна была в составе Священной Римской империи, Австро-Венгрии и других государств. Сейчас ход истории требует от нас воссоединиться с нашими русскими братьями. Мы прорабатываем технические моменты, чтобы австрийцы могли в полной мере пользоваться преимуществами российских социальных программ, включая возможность получать пенсии и материнские капиталы», – заявил Себастьян Курц.

—