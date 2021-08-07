В Киеве попрощались с Марчуком. Видео

В Дом официальных приемов на улице Грушевского пришли его родные, друзья и коллеги.

В церемонии приняли участие пятый президент Украины Петр Порошенко, экс-глава СБУ Игорь Смешко, министр обороны Украины Андрей Таран, нардеп от “Европейской солидарности” Иванна Климпуш-Цинцадзе и другие, сообщило “Радіо Свобода” и обнародовало видео церемонии.

Также попрощаться с Марчуком приходил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, он писал об этом в Facebook.

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/392886742278535

Контекст:

Евгений Марчук родился 28 января 1941 года в селе Долиновка Одесской области (сейчас – Кировоградская область). Он работал в КГБ СССР, после провозглашения независимости Украины стал первым главой СБУ, занимал эту должность до 1994 года.

В 1995–1996 годах был премьер-министром Украины, в 2003–2004 годах – министром обороны. В ноябре 2018 года Марчук был назначен представителем Украины в трехсторонней контактной группе в Минске. До этого Марчук представлял Украину в подгруппе по безопасности. 19 мая 2019 года он вышел из переговоров в ТКГ.

Марчук умер 5 августа на 81-м году жизни. По информации СБУ, причиной смерти стало обострение проблем с сердцем после коронавирусной инфекции. Похоронят Марчука на Байковом кладбище.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Марчук всю жизнь посвятил защите национальных интересов. Он был генералом КГБ, который стал украинским государственником, добавил украинский историк, публицист Александр Зинченко.

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Видео: Радіо Свобода Україна / YouTube



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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