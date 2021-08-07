Древние жители Сунгиря с «волчьим» коллагеном любили мясо северных оленей

Международная группа ученых исследовала рацион древних жителей Сунгиря в Каменном веке. Исследователи установили, что обитатели Русской равнины любили употреблять в пищу мясо северных оленей, а костный коллаген человека был идентичен волчьему.

В середине прошлого столетия на территории так называемой Русской равнины была обнаружена стоянка Сунгирь верхнепалеолитического типа. Изучение артефактов показало, что древние жители заселяли ее свыше 30 тысяч лет назад. С тех пор археологи провели множество исследований останков и местности, в которой они были выявлены. Новая группа ученых из Российской Федерации и Бельгии проанализировала рацион обитавших здесь людей.

Как оказалось, их излюбленным продуктом было мясо северного оленя. Об этом говорят костные фрагменты, обнаруженные на стоянке. Люди Сунгиря уже в те времена пользовались украшениями из клыков песца, инструментами и оружием из костей и бивней мамонта. Однако питались они большей частью олениной. Стоит отметить, что раньше ученый мир считал, что основой меню населявших Русскую равнину древних людей были мамонты. Однако новые исследования опровергли эту версию.

Большой популярностью у жителей Сунгиря пользовался северный олень. Изотопный анализ останков из могил как взрослых мужчин, так и подростков, показал, что их рацион был богаче, чем предполагалось ранее. Так, древний человек получал достаточно большое количество протеинов от водных организмов, что может говорить об обилии «на столе» пресноводных видов рыбы. Кроме того, сунгирьские охотники часть ели мясо северного оленя. Это подтверждает состав коллагена в их костях, который оказался идентичным волчьему. Следовательно, заключают эксперты, рацион людей и животных в то время был очень похожим.

Источник: nplus1.ru