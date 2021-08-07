Мнение: Слово “Донбасс”: Классовый нарратив

О том, как на Украине пытаются запретить сам термин "Донбасс".

Слово "Донбасс": Классовый нарратив

Михаил Салтыков-Щедрин написал в свое время «Сказку о ретивом начальнике», изобразив в ней бюрократа, который собирался закрыть своим циркуляром Америку. Этот сатирический сценарий по-своему реализуется сегодня в постмайдановской Украине. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов публично призывает отказаться от неправильного слова «Донбасс», заявляя, что оно является вражеским нарративом, который навязывает Украине агентура страны-агрессора. Больше того, по мнению чиновника, никакого Донбасса на самом деле не существует – до такой степени, что произносить это запретное слово просто опасно.

«Слова «Донбасс» нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства. Это дефиниция, которая нам навязывается Российской Федерацией – «народ Донбасса», «выбор Донбасса», «Донбасс не поставят на колени». Нам надо четко придерживаться наших нормативно-правовых документов… Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», – рассказал он во время форума «Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур».

По большому счету, в этом заявлении не прозвучало ничего нового. Память современного общества коротка, но на самом деле Данилов уже не первый раз высказывается в подобном ключе. «Мне очень не нравится слово «Донбасс». Это один из элементов гибридной войны… Они нам такие лингвистические штуки забрасывают, а мы пользуемся. Лично я считаю, что в данном случае речь должна быть чистой», – рассказал он в прошлом году в интервью, вполне по-сталински приступая к рассмотрению вопросов языкознания.

Глава СНБО Украины родился на территории Луганской области и прекрасно понимает, что его слова оскорбительно звучат для жителей обширного региона, которые всегда считали, что живут на Донбассе – причем совершенно независимо от своих политических взглядов и идеологических убеждений. Однако он не переживает о последствиях своих слов – хотя очевидно, что они не поспособствуют переговорам о прекращении конфликта на востоке страны. Или же просто не осознает их разрушительного эффекта.

«Заявление господина Данилова – это не просто оговорка. Сложно придумать более сильный удар, который мог бы быть нанесен по атмосфере и без того тухлого переговорного процесса в Минске. Если и был замысел «качнуть» ситуацию, подлить масла в огонь – то вот вам, пожалуйста. И без выстрелов, одним словом «нет»… И без того крошащаяся национальная безопасность получила удар «под дых». С тылу. От секретаря СНБО, который, по моему, и сам не понял, чего сотворил. Дончане и луганчане на неподконтрольных территориях еще раз на своей шкуре почувствовали реальное отношение киевских политиков к их судьбе, региональной идентичности, и их будущему», – написал об этом политолог Андрей Ермолаев.

Проблема в том, что мнение жителей Донбасса интересует киевских чиновников в самую последнюю очередь. Алексей Данилов уже предупредил, что после освобождения неподконтрольных территорий там установят «тоталитарный режим» – с военным положением и без выборов. Да и на нынешнем форуме про избирательную реформу говорили не столько про «качество процедур», сколько о том, почему жителям некоторых районов Донбасса не дали поучаствовать в местных выборах – хотя с этим не возникало проблем даже при Петре Порошенко. Ведь речь идет о прямой дискриминации граждан, которых уже сейчас незаконно лишают права на реализацию своих неотъемлемых конституционных прав.

Впрочем, это практикуется сейчас во всеукраинском масштабе – СНБО преследует оппонентов власти и занимается прямой политической цензурой, ликвидируя оппозиционные медиа. А Данилов пообещал поставить на учет всех украинских пользователей вражеской социальной сети Вконтакте, которую используют миллионы жителей Украины. Хотя это является прямым произволом, нарушая все мыслимые нормы действующих законов.

Но вернемся к запретному слову из языка антиукраинских агрессоров. Глава Совбеза вводит жителей страны в заблуждение. Заявление о несуществующем Донбассе противоречит практике официального делопроизводства в государственных институциях Украины, где это название употребляется сплошь и рядом – ничуть не меньше, чем в советские времена.



Бенцион Вакс. "Утро Донбасса". 1970 г.

«Согласно простому поиску на сайтах государственной власти Украины найдены следующие данные. На сайте Кабинета Министров Украины слово «Донбасс» упомянуто 2533 раза. При этом 112 упоминаний – это нормативно-правовые акты. Так что фраза «Слова «Донбасс» нет ни в одном нормативно-правовом документе нашего государства» – чистая ложь. На сайте Верховной Рады Украины зарегистрировано 8 законопроектов, где присутствует слово «Донбасс». И это просто беглый поиск по сайту. И наконец главное. На официальном сайте Президента Украины слово «Донбасс» содержится в 30 материалах, среди которых есть и прямая речь Владимира Зеленского. Предлагаю СНБО и лично Данилову, заняться поиском врагов Украины, продвигателей российского нарратива среди всех ветвей законодательной и исполнительной властей нашей страны. Особое внимание прошу обратить на гражданина Зеленского Владимира Александровича, который, среди прочего, заявил: «Мир на Донбассе и деоккупация Крыма – мои ключевые приоритеты». Какое предательство!» – иронизирует на «Фейсбуке» известный донецкий волонтер Энрике Менендес.

Конечно, это неудивительно, учитывая тот факт, что слово «Донбасс» впервые ввел в обиход Евграф Ковалевский – представитель известной украинской семьи, человек с разносторонними познаниями и управленческими способностями, которыми не могут похвастаться его современные эпигоны.

В 1827 году этот горный инженер назвал степной регион бассейном, рассказывая про обнаруженные там месторождения угля, соли и железной руды. «Донецкий горный кряж, будучи рассматриваем в геогностическом отношении, представляет огромный бассейн, наполненный осадками пород», – написал он в резюме своего исследования, сыгравшего большую роль в промышленном освоении Донецкого и Луганского края. А слова «Донецкий бассейн» впоследствии трансформировались в название «Донбасс», которое постепенно стало общеупотребительным наряду с культурными, историческими и географическими понятиями Галичина, Волынь, Подолия, Слобожанщина, Буковина, Полесье, Покутье и Закарпатье.

Естественно, все это не имеет никакого отношения к российскому нарративу. Инженер Ковалевский родился на Харьковщине, и не забывал, что его предки, среди которых был генеральный есаул Запорожского Войска, переселились на восток с территории Поднепровья. Он придерживался либеральных взглядов, знал украинскую историю и культуру и лично разрешил печатать шевченковский «Кобзарь», оказавшись на посту министра народного просвещения. А также открывал на украинских землях народные училища, библиотеки и школы, из которых вышло целое поколение демократической разночинной интеллигенции.

Но главное, понятие «Донбасс» наиболее активно внедрялось в обиход в двадцатых годах прошлого века, в самый разгар проходившей в этом регионе украинизации, о чем напоминают многочисленные статьи, книги, фильмы, плакаты – включая тексты наркома Николая Скрипника и других видных большевиков. Так что на самом деле в нем никогда не звучали никакие антиукраинские коннотации.

Проблема в другом. Современному украинскому политическому классу претит пролетарский дух, классовая память и социалистическая традиция этого индустриального края. Представители «гражданского общества» рассматривают его жителей с позиции социального расизма, отказывая им в человеческих и гражданских правах. Донецкие и луганские рабочие представляются им классическими Другими, по Леви-Строссу – то есть, чем-то вроде опасных отсталых варваров, орков угольных подземелий. И это отношение отчетливо сквозит в ориенталистском романе Жадана «Ворошиловград», не говоря уже про многочисленные статьи и посты украинских лидеров мнений.

Демонстративная ненависть к Донбассу давно стала нормой и даже превратилась в дресс-код. Чиновники, блогеры, журналисты и профессиональные грантоеды легко позволяют себе демонизировать «донбасян», рассуждая об их приверженности патерналистской политике и едва ли не врожденном неприятии национально-рыночных ценностей. Они оскорбляют пролов при каждом удобном случае. Потому что это помогает собирать лайки и способствует карьерному росту.

«Когда говорится про идентичность и шкалу ценностей жителя Донбасса, следует понимать, что на первом плане для него стоит рабочее место. Стабильная работа важнее для него чем, скажем, возможность заработать большие «шальные деньги», потому что они не дают уверенности в завтрашнем дне. Это очень нехарактерно для других областей и, возможно, даже для других стран. Фактически мы имеем дело с пролетарской идентичностью, которая доминирует над какими-либо другими формами идентичности и конкретно – над национальной» – возмущается львовянин Виктор Андрусив, отвечавший за гуманитарную политику в команде донецкого военно-гражданского губернатора Павла Жебривского.

«Я часто слышу выражение «типичное донбасское быдло». Это люди, которые всегда работали. Всегда. Их жизнь – работа, завод. Да, они суровые, они лютые, не такие культурные, как в столице. Они не знают слова LOL и тому подобной фигни. Но они работают. Для них молитва – это работа» – с горечью говорит музыкант Юрий Бардаш, выходец из заводского Алчевска, во время эфира у Юрия Дудя.

Итак, проблема именно в социальной специфике, которая всегда была присуща населению этого индустриального края, где смешались представители самых разных народов – потомки запорожских и донских казаков, беглые крепостные из украинских и российских губерний, татары, греки, евреи, кавказцы, немцы и послевоенные переселенцы из Галичины. Крестовый поход против Донбасса означает для украинской буржуазии священную войну со своим собственным прошлым, с интернациональной советской общностью, с пролетарским наследием УССР, которое надлежить изжить, искоренить, уничтожить.

Мечты о полной ликвидации угледобывающей отрасли, которые собирается воплотить в жизнь Зеленский, являются чем-то вроде idée fixe современного креативного класса. Мастера офисных ремесел давно взывают к духу Маргарет Тэтчер, мечтая об окончательном преодолении совковой модернизации – чтобы индустриальные предприятия исчезли вместе с их малоприятными обетателями, уступив место экологичным коворкингам в этно-стиле. Хотя такая политика всегда вела к нищете, регрессу, массовой трудовой миграции, изгоняя людей на польские плантации, немецкие фабрики и московские стройки.

А оскорбительные слова главы Совбеза Данилова, который желает криминализировать само название социально-чуждого региона, всего лишь выражают коллективную позицию украинской элиты, которая озвучивала ее в течение многих лет. Но теперь, после Евромайдана, получила возможность перейти от слов к делу.

«Интеллигентная» офисная публика – включая выходцев из восточного региона, которые с усердием неофитов упражняются в культурной ненависти к собственным землякам, – третирует жителей Востока именно в качестве стереотипного «рабочего быдла», намекая на социальный состав населения Донбасса, который приобрел в глазах либералов образ «совкового» заповедника» – писал я десять лет назад в статье под заголовком «Донбассофобия», предупреждая что разжигание вражды формирует предпосылки для глубокого внутреннего конфликта.

Дальнейшая история Украины подтвердила эти прогнозы. Однако националисты не останавливаются, объявляя войну самому географическому понятию из «советского» нарратива.

И эта безумная политика может привести к новым трагедиям.

(с) Андрей Манчук

https://varjag2007su.livejournal.com/8775708.html – цинк

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