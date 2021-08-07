Мнение: Тренд, стой. Раз-два!

Президент России Владимир Путин поставил задачу в кратчайшие сроки остановить тренд на вымирание населения страны, который ускоряется последние пять лет. Правительство РФ должно к 2024 году «обеспечить выход на положительную динамику численности населения», говорится в перечне поручений Путина по итогам совещания с членами кабмина 19 июля.

Что является главным в преодолении кризиса? Осознание ключевого противоречия, которое и запустило этот кризис. Просто так скомандовать: “Кризис, стой. Раз-два” не выйдет. Ну, то есть, скомандовать-то можно, но толку никакого.

Путин в данном случае как раз, как тот прапорщик из анекдота. Команду дал, остальное его не касается. “Хорошо вам, товарищ начальник. Вы рот захлопнули – рабочее место убрано”.

Вымирание страны – следствие всей проводимой лично Путиным и его кликой политики. А кто еще ее проводит-то, как не они? Кто находится у власти и в конечном итоге и привел страну к вымиранию? Именно тот, кто сейчас имитирует озабоченность.

Поэтому первое условие – необходимое – заключается в полном и бесповоротном уходе всей этой правящей клептократии во главе с озабоченным Главноимитирующим. Если они – причина катастрофы, то разруливать то, что они наворочали, могут только другие люди. Тут без вариантов.

Второе условие – поиск базовых противоречий и причин, их породивших. Простые и примитивные рецепты а-ля Навальный: давайте введем свободные выборы и создадим независимый суд, а еще запретим воровать – они про жизнь эльфов. Это такая же замануха, как байки Чубайса про рынок, который всё разрулит. Тогда, 30 лет назад, на это купилось нынешнее старшее поколение. На вранье Навального (ровно такое же) покупается нынешнее молодое поколение. Но суть одна и та же – предлагается нехитрый рецепт и себя в качестве его воплотителя. Увы, это так не работает.

Поиск причин и предложение путей выхода из сложившейся катастрофы называется проектом. Теоретически можно предположить, что достаточно посадить сто мудрых людей и обеспечить их кофе и трехразовым питанием, и они через месяц-другой вам принесут скрижали с выбитым на них маршрутом в светлое будущее. Увы. И так это тоже не работает.

Любой проект проходит через стадию жесточайшей конкуренции с другими проектами. Альтернативными. А значит, мудрых людей придется рассаживать по разным комнатам. Причем даже неизвестно – сколько таких комнат потребуется.

Поэтому в нормальной, настоящей жизни эти проекты вырабатываются не в тиши кабинета, а в публичной ожесточенной политической борьбе. Причем на этой стадии – борьбе без правил. В хаосе и турбулентности. Что логично: любая структура зарождается в первичном бульоне. И формируется вокруг зародыша. Им-то и становится искомы проект, который рождается в этом кипящем вареве.

Иначе не бывает. И быть не может. Поэтому второе условие после первого – полного ухода нынешней клики – в возникновении условий для беспощадной политической борьбы, в ходе которой очень быстро останется только два (в особо сложных случаях три) базовых проекта, вокруг которых и пойдет основная схватка. Но самое главное здесь – понять, что победит в конечном итоге не самый хороший проект, а самый беспощадный и умелый, который будут продвигать и отстаивать любой ценой. При этом никакой конвергенции и компромисса между ними не будет – должен остаться один. Неандертальцы и кроманьонцы, возможно, и хотели бы жить в мире и дружбе, но пищевая ниша у них одна. И в ней может существовать только один вид.

Почему идея Навального про выборы, суды и прочая завиральщина нежизнеспособна: если вы хотите выбраться из того тупика, в который нас завел клептократический путинизм, вы должны сознательно создать и пройти через период турбулентности, хаоса, в ходе которого (и только так) будет создан новый проект развития страны. В котором в том числе должен быть решен вопрос о развороте тренда на вымирание народа. В числе огромного числа многих других жизненно важных вопросов.

А Путин может давать сколько угодно указаний. Он банкрот. И потому он – полный ноль, даже если кому-то кажется иначе. И его указания – это просто тряска воздуха. Хуже он сделать может, не вопрос. Лучше – никогда.

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