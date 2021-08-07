Стало известно о больших потерях талибов после авиаударов США

Американские бомбардировщики B-52 Stratofortress провели серию авиаударов по силам движения «Талибан» (признано террористическим в РФ и запрещено), боевики понесли потери.

«Группа талибов стала целью B-52 в городе Шиберган провинции Джаузджан … Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаударов ВВС США», – цитирует заявление представителя минобороны Афганистана Фавада Амана РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что США направили бомбардировщики для борьбы с боевиками в Афганистан.

Накануне талибы захватили афганский город Зарандж на границе с Пакистаном. В тот же день Афганистан заявил о наличии доказательств поддержки талибов Пакистаном.