 

ОКР отправил запрос по судейству на ОИ в Международную федерацию гимнастики

07.08.2021, 20:42, Новости дня
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Запрос от Олимпийского комитета РФ (ОКР) по поводу судейства в художественной гимнастике на Олимпиаде направлен руководству Международной федерации гимнастики (FIG), сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

«Наш штаб и юристы уже сформировали запрос и направили его в адрес руководства Международной федерации гимнастики. Работаем. Теперь ждем ответа от международной федерации», – сообщил в своем Instagram Поздняков.

В субботу гражданка России Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио, сборная РФ впервые с 1996 года осталась без золотой медали ОИ в данном виде спорта.

Аверина заявила, что она не понимает судейство в финале соревнований и считает себя истинным победителем.

Эксперты назвали позором судейство турнира по художественной гимнастике на ОИ в Токио, а в ОКР пообещали отправить соответствующее обращение в FIG.



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