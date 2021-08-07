 

За поездку на автобусе у жителя Кемеровской области списали почти 20 млн рублей

07.08.2021, 20:42, Новости дня
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Житель Новокузнецка заплатил за проезд на автобусе 19,5 млн рублей, столько средств с его счета списал валидатор у кондуктора транспортного средства, пишут местные СМИ.

«Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?» – цитирует новокузнечанина портал city-n.ru.

При этом несколько дней назад другая местная жительница также сталкивалась с похожей проблемой при проезде на общественном транспорте. После оплаты проезда с ее счета списались 3 млн рублей.

В управлении по транспорту и связи администрации города пояснили, что списания произошли из-за сбоя, который случился во время обновления программного обеспечения системы валидации. Там попросили жителей Новокузнецка пока не пользоваться транспортными картами.



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