Мнение: Фунт с радугой и фараоном, духовный опиум и слабые в спорте индийцы

1. В Египте разразился скандал. Бдительные граждане нашли символ ЛГБТ на новой версии одной из банкнот государственной валюты – египетского фунта:

Центральный банк Египта представил новые банкноты с разноцветными водяными знаками и вызвал волну критики в свой адрес со стороны консервативного населения мусульманской страны, которые нашли, что на деньгах изображена ЛГБТ-символика, пишет издание The New Arab.

На полимерных купюрах в 20 египетских фунтах можно разглядеть радугу, что привело к негодованию некоторых египтян и появлению призывов к бойкоту в социальных сетях. Критику вызвали и купюры в 10 фунтов, поскольку на них изображена мечеть Аль-Фаттах аль-Алим, которую в 2019 году открыл президент страны Абдул-Фаттах Ас-Сиси.

«Двадцать фунтов с флагом геев, десять — с мечетью Абдул-Фаттаха Ас-Сиси, когда у нас есть сотни других выдающихся мечетей и исторических памятников!» — указал один из пользователей Twitter. Другой добавил, что считает это грехом и скандалом, за который несут ответственность власти, и призвал их извиниться. В ответ на критику в центральном банке сообщили, что дизайн банкнот был предварительным и может измениться до их выпуска в ноябре.

https://lenta.ru/news/2021/08/04/eg_pr/

Что интересно, наличие на банкнотах и монетах изображений фараонов, пирамид и прочих вещей, связанных с древнеегипетской религией, никого не смущает. Равно как и наличие изображений людей в принципе.

2. Власти КНР, возможно, несколько увлеклись воспитательным давлением на крупнейшие китайские технологические корпорации:

https://lenta.ru/news/2021/08/03/tenc/

Акции китайской компании Tencent, лидера сферы видеоигр в стране, 3 августа падали больше чем на десять процентов, лишая ее почти 60 миллиардов рыночной капитализации. Это произошло на фоне публикации государственной газеты Economic Information Daily, которая сравнила онлайн-игры с «духовным опиумом», отмечает Reuters.

Однако затем обрушившая стоимость акций публикация исчезла с сайта издания, и они отыграли часть потерь. К завершению торгов бумаги подешевели более чем на шесть процентов. Статья ударила не по одной Tencent — падали акции конкурентов, NetEase (в начале торгов более чем на 15 процентов, затем остановившись на снижении в 7,8 процента) и Game developer XD (минус более чем 8 процентов).

В публикации выделялась популярная у учащихся игра Honor of Kings, за которой, как утверждается в тексте, они проводят по восемь часов в день. «Духовный опиум стал индустрией стоимостью в сотни миллиардов», — заявили в газете, подчеркнув, что никакому сектору нельзя позволять разрушить целое поколение.

Это оживило опасения по поводу государственной атаки на бизнес, идущей в Китае и уже затронувшей сферы недвижимости, образования и технологий. По мнению партнера консалтинговой фирмы Trivium Этера Йина, инвесторы могут излишне сильно реагировать на все публикации в государственных СМИ, которые поддерживают тезис об усилении регулирования в технологической сфере.

Tencent в своем заявлении сообщила, что примет меры, чтобы ограничить время, которое несовершеннолетние проводят за игрой, а также их траты, и начнет с Honor of Kings. Кроме того, она призвала запретить игры для детей младше 12 лет.

Что ж, по крайней китайские журналисты признают духовность компьютерных игр.

Если в Китае и вправду получится побороть гачи-механику и донаты, высасывающие соки из игроков, это будет весьма интересным опытом. К сожалению, как показывает опыт, чиновники даже не подозревают, что Бравл Старз и Виктория 2 — это отнюдь не одно и то же.

3. Загадочный факт. Индия – огромная страна, по размеру населения почти догнавшая Китай. Индийская экономика в последние пару десятилетий быстро растёт, уровень жизни улучшается, общество развивается.

Казалось бы, это развитие должно ярко отражаться на всех сферах жизни. Однако что касается спорта, то на Олимпийских играх индийские спортсмены завоёвывают максимум по одной медали за олимпиаду (а чаще вообще ни одной). Хотя Индия участвовала почти во всех летних Олимпиадах в истории и в половине зимних, всего у неё за последние 125 лет накопилось лишь 10 золотых медалей:

https://en.wikipedia.org/wiki/India_at_the_Olympics#Medal_tables

Есть разные версии, почему из индийцев не получаются спортсмены. Кто-то связывает это с особенностями индийских религий или кастовыми пережитками, которые недостаточно поощряют старание и совершенствование (зачем, если из кастовых рамок всё равно не выбраться, а душа после смерти по-любому реинкарнируется в следующую жизнь).

Кто-то считает, что во всём виновато распространённое в Индии вегетарианство.

Всё это, разумеется, не значит, что армия Индии слаба. Сейчас не античность и даже не средние века, голые мускулы на войне менее важны, чем хорошие мозги. На днях вышел в море на ходовые испытания первый истории индийский авианосец:

https://nplus1.ru/news/2021/08/04/vicrant

Речь идёт не о бывшем советском авианосном крейсере «Адмирал Горшков», переделанном в индийский корабль «Викрамадитья», а о совершенно новом авианосце «Викрант», построенном на индийской верфи. Индийцы готовятся к возможному противостоянию с Китаем в Индийском океане.