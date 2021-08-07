 

Мнение: В мечтах о роботах

07.08.2021, 20:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Да, диванные мечтатели, как обычно, перешли в наступление. Последние лет 20, сколько я помню, у них, когда ни зайди речь о гастарбайтерах, всегда самый любимый ответ – “не нужны гастарбайтеры, их нужно заменить техникой!!” Дворников они готовы хоть сейчас заменять чудесными мини-уборочными машинами, грузчиков – замечательными погрузчиками, а для замены сельхозрабочих у них уже заготовлены невероятные картофелеуборочные комбайны. В общем, если В.И.Ленина перелопатил роман “Что делать”, то современного обывателя – любимый фильм детства “Приключения Электроника” с его пророческой песней “Вкалывают роботы, счастлив человек!”

И эту дурь выбить из мозгов соотечественников совершенно невозможно. Почему? Думаю, ответ дал еще бл.Августин на заре веков: “Верую, ибо абсурдно!” Или, еще точнее – верую, потому что хочу верить, потому что не хочу думать и осознавать всю грусть бытия.

Люди не знают и не хотят знать, что сезонные рабочие требуются любому, даже самому механизированному сельскому хозяйству. Сезонных рабочих ищут в США, ищут в Германии, ищут в Британии – везде. “Для сравнения, Германия, где технологический уровень в АПК гораздо выше, на осень привлекает около 300 тысяч сезонных рабочих” – пишет, к примеру, МК. Это больше, чем привлекает РФ на сезонные работы! Хотя уж в Германии-то картофель собирает не белорусская поделка батьки Лукашенки, а уж точно американский “Джон Дир”.

Умные человекообразные роботы – светлое будущее, но никак не настоящее человечества, да и большой вопрос – будут ли они когда-нибудь по-настоящему рентабельны? Нужны ЛЮДИ для работы.

Людей нет.

Источник: Размышления вольного социолога



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.08 / Мощный взрыв в порту Бейрута попал на видео

07.02 / Мнение: Письмо: “Токсичные отношения мешают всему”

28.04 / Власти Кипра незаконно выдали 3500 «золотых» паспортов

27.05 / Поскольку источников воды становится мало, понимание возникающих подземных загрязнителей становится ключевым моментом

08.09 / При пожаре в Подмосковье погиб ребенок

27.03 / Активные граждане выбрали название для новой станции БКЛ

16.07 / Люди с нарушениями обучаемости имеют восьмикратный риск смертности от COVID-19

01.08 / Ученые: Добыча полезных ископаемых под морским дном имеет необратимые последствия

18.01 / Мнение: Василиса от слова “сильная”

02.12 / Мнение: Украинцы меняют отношение к Донбассу слишком медленно

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика