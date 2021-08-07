Мнение: В мечтах о роботах

Да, диванные мечтатели, как обычно, перешли в наступление. Последние лет 20, сколько я помню, у них, когда ни зайди речь о гастарбайтерах, всегда самый любимый ответ – “не нужны гастарбайтеры, их нужно заменить техникой!!” Дворников они готовы хоть сейчас заменять чудесными мини-уборочными машинами, грузчиков – замечательными погрузчиками, а для замены сельхозрабочих у них уже заготовлены невероятные картофелеуборочные комбайны. В общем, если В.И.Ленина перелопатил роман “Что делать”, то современного обывателя – любимый фильм детства “Приключения Электроника” с его пророческой песней “Вкалывают роботы, счастлив человек!”

И эту дурь выбить из мозгов соотечественников совершенно невозможно. Почему? Думаю, ответ дал еще бл.Августин на заре веков: “Верую, ибо абсурдно!” Или, еще точнее – верую, потому что хочу верить, потому что не хочу думать и осознавать всю грусть бытия.

Люди не знают и не хотят знать, что сезонные рабочие требуются любому, даже самому механизированному сельскому хозяйству. Сезонных рабочих ищут в США, ищут в Германии, ищут в Британии – везде. “Для сравнения, Германия, где технологический уровень в АПК гораздо выше, на осень привлекает около 300 тысяч сезонных рабочих” – пишет, к примеру, МК. Это больше, чем привлекает РФ на сезонные работы! Хотя уж в Германии-то картофель собирает не белорусская поделка батьки Лукашенки, а уж точно американский “Джон Дир”.

Умные человекообразные роботы – светлое будущее, но никак не настоящее человечества, да и большой вопрос – будут ли они когда-нибудь по-настоящему рентабельны? Нужны ЛЮДИ для работы.

Людей нет.