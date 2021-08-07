 

Украина сегодня получила четыре олимпийских медали. Зеленский поздравил спортсменов

07.08.2021, 20:14, Новости дня
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Первую на сегодня медаль – серебряную, в соревнованиях каноэ-двоек на дистанции 500 м – получили каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова. 

Для Лузан это вторая олимпийская медаль в Токио, отметил президент. “Вы лучшие!” – обратился он к спортсменкам. 

Наші каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова на дистанції 500 м вибороли для України четверте «срібло» #Олімпіади. Для Людмили це вже друга медаль на іграх @Tokyo2020! Вітаю дівчат з чудовим результатом! Ви найкращі! pic.twitter.com/aej2amJg2o

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2021

Еще одно серебро завоевал украинский боксер Александр Хижняк. Зеленский подчеркнул, что украинец достойно боксировал. 

Ще одне «срібло» в нашій скарбничці на #Олімпіаді! Справжній полтавський «отаман» Олександр Хижняк гідно боксував у вазі до 75 кг. * має вже 16 нагород на іграх @Tokyo2020, і це ще не вечір! pic.twitter.com/BLtVQ6LyVx

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2021

Историческую награду получила сборная по синхронному плаванию, добавил президент. Марина и Владислава Алексиевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно стали бронзовыми призерками Олимпиады. Это 17-я награда в копилке команды Украины и первая в истории страны командная медаль в артистическом плавании. 

Ще одна історична «бронза» в артистичному плаванні на #Олімпіаді @Tokyo2020! Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Катерина Резнік, Анастасія Савчук, Ксенія Сидоренко, Марта Федіна, Аліна Шинкаренко, Єлизавета Яхно, ваша командна робота вражає! * пишається вами! pic.twitter.com/CBf8qxkZnK

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 7, 2021

Еще одну бронзу получила 19-летняя легкоатлетка Ярослава Магучих – спортсменка в финале соревнований по прыжкам в высоту смогла взять высоту в 2 м, ее медаль стала четвертой на сегодня. Всего у сборной 18 наград. Президент поблагодарил Магучих. 

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24 июля по 9 августа прошлого года, но из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они начались 23 июля и продолжатся до 8 августа. В Олимпиаде принимает участие около 11 тыс. спортсменов.

Сейчас в активе украинских спортсменов 18 медалей (одна золотая, пять серебряных и 12 бронзовых). Как сообщается на сайте Олимпиады, она занимает 43-е место в финальном зачете (16-е – по количеству медалей).


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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