 

В Австралии вспышка штамма коронавируса “Дельта”. Людей просят вакцинироваться и не выходить из дому

07.08.2021, 20:14, Новости дня
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Инфицирование штаммом “Дельта” обнаружили в самых густонаселенных штатах страны – Новом Южном Уэльсе, Виктории и Квинсленде.

Сообщается, что за сутки от COVID-19 скончалось пять человек – это рекордный суточный показатель в Австралии с начала года.

Местные власти объяснили вспышку коронавируса тем, что жители игнорируют карантинные ограничения. Министр здравоохранения Нового Южного Уэльса Брэд Хаззард призвал жителей “сделать прививку от коронавируса и оставаться дома”.

Отмечается, что гражданам разрешено выходить из дома только по работе, для покупок, ухода за больными, вакцинации или двухчасовых прогулок на улице.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным ВОЗ, на 7 августа в Австралии с начала пандемии зарегистрировали 35,3 тыс. случаев заражения COVID-19 и 927 летальных случаев. В стране применили 11,1 млн доз вакцины от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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