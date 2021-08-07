 

Дело Луценко и Вербицкого. В суде ответили на обвинения, что подозреваемые могут выйти на свободу

07.08.2021, 20:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

6 августа в Офисе генпрокурора и Адвокатской совещательной группе сообщили, что подозреваемых Сергея Мысливого и Ивана Новотного могут выпустить на свободу из-за несоблюдения судьями Белоцерковского горрайонного суда законодательства относительно сроков рассмотрения ходатайств о применении меры пресечения.

Несколько заседаний по продлению ареста не состоялись, так как две трети коллегии суда находятся в отпуске.

В Белоцерковском суде подтвердили, что рассматривающие дело судьи находятся в отпуске. Отозвать их можно только с согласия и для “предотвращения стихийного бедствия, производственной аварии или немедленного устранения их последствий, для предотвращения несчастных случаев, простоя, гибели или порчи имущества предприятия”.

В суде также решили напомнить, что карантин в Украине продлен до 31 августа. А на период его действия установлены особенности судебного контроля за соблюдением прав и свобод лиц в делах.

Подытоживая, Белоцерковский городской суд отмечает, что ходатайство о продлении меры пресечения может рассмотреть судья-докладчик единолично.

Контекст:

Злоумышленники похитили Луценко и Вербицкого из киевской Александровской больницы 21 января 2014 года. Их вывезли в лесополосу в Киевской области, где начали бить, требуя предоставить информацию о Евромайдане. Впоследствии их вывезли в безлюдную местность, где в результате пыток Вербицкий умер. 

В июле 2017 года был задержан Александр Волков, которого следствие считает организатором, а также человеком, связанным с вероятным заказчиком похищения – украинским бизнесменом Алексеем Чеботаревым. По данным прокуратуры, во времена президентства Виктора Януковича Чеботарев курировал спиртовую отрасль и сотрудничал с тогдашней милицией. Он объявлен в розыск и, по данным следствия, скрывается в России.

16 апреля 2021 года суд признал Волкова виновным в организации и похищении активистов Евромайдана и приговорил его к девяти годам лишения свободы.

В марте 2020-го задержали и поместили под арест подозреваемых в соучастии в похищении активистов Мысливого  и  Новотного. 28 декабря 2020-го прокуратура направила в суд обвинительный акт против них. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.05 / Глава ВОЗ рассказал об опасности второго года пандемии

29.10 / В метро Киева осталась только одна станция без 4G

27.02 / Армения оценила отношения с Россией

05.09 / Отряд ВСКС помог тушить пожары и ликвидировать их последствия в Ростовской области

25.06 / Кремль отреагировал на информацию об «антипрививочных» акциях

27.02 / Украинская делегация в ТКГ ждет реакции международных партнеров на обострение на Донбассе

23.12 / Митингующие предприниматели пришли ко Дворцу “Украина” перед концертом “Квартала 95”. В центр Киева стянули силовиков

03.08 / Минфин США объявил о достижении потолка госдолга

27.07 / В Москве двое мужчин госпитализированы после удара молнии

10.11 / Россия вводит в Нагорный Карабах миротворцев – заявление о прекращении войны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика