Мнение: Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Афганистан

На фоне происходящего в Афганистане, Госдеп США призвал всех американцев незамедлительно покинуть страну доступными коммерческими рейсами. Соответствующее предупреждение размещено на сайте посольства США https://af.usembassy.gov/security-alert-u-s-embassy-kabul-afghanistan-august-7-2021/ в Кабуле.

Основная причина – невозможность гарантировать безопасность граждан США в этой стране перед лицом продолжающегося наступления Талибана.

Вслед за столицей провинции Нимроз, городом Зарандж https://colonelcassad.livejournal.com/6966645.html (появилось видео встречи боевиков Талибана местным населением https://twitter.com/Ahmdyarr/status/1423987764740206601 – судя по всему, некоторые местные вполне довольны сменой власти), сегодня Талибан захватил родной город маршала Дустума – столицу провинции Джаузджан, город Шибарган (боевики Талибана входят в Шибарган https://twitter.com/worldonalert/status/1423966875709489154). Также боевики Талибана выложили видео https://twitter.com/MJalal700/status/1423628718820429829 из резиденции Дустума. Также захвачены штаб-квартира полиции и тюрьма (там на волю выпустили несколько сотен заключенных). Захвачено https://twitter.com/Zoya_nafidi/status/1424001349780316165 большое количество стрелкового оружия и боеприпасов. Пропаганда талибов заявляет, что Дустум трусливо убежал, но Талибан никогда не забудет, как Дустум нарушил свое слово в 2001-м году и фактически выдал на бессудный расстрел несколько сотен пленных талибов. В общем, классическая для этих мест история кровной мести. Дустум в "прекрасный Афганистан будущего" явно не впишется, если конечно он не сможет соорудить некий ремейк "Северного Альянса" и оказать деятельное сопротивление Талибану, чтобы заставить с собой считаться.

Стоит также отметить, что Талибан укрепил свои позиции у границы с Туркменией, которая уже проводит военные учения у границы. На всякий случай.



Один из боевиков Исмаил Хана в Герате. "Дядя Юсуф" – 70-лет. Воюет с начала 80х. Против Талибана воюет уже 3-й раз.

По заявлениям местных источников, военные и полиция после недели боев отступил к аэродрому Шибаргана. Таким образом, за сутки Талибан захватил сразу 2 столицы провинции. Герат и Лашкаргах пока держатся. В Герате боевики Исмаил Хана смогли отогнать боевиков Талибана в пригороды.

Также отмечается, в Зарандже по улицам Талибан массово разъезжал на американских "Хамви" https://twitter.com/5thSu/status/1423963264497590281, которых он за последние месяцы захватил несколько сотен штук, что конечно добавляет красок сюрреализму происходящего.

Стоит также отметить, что бежавших из Заранджа в Иран афганских военных и полицейских военно-транспортными самолетами вывезли обратно в Афганистан (доставлены рейсами в Кабул для продолжения борьбы на других фронтах), правда без часть тяжелого вооружения – его интернировали в Иране.



Маршал Дустум сегодня провел экстренную встречу с президентом Афганистана для обсуждения ухудшающейся ситуации. Сын Дустума сейчас принимает активное участие в организации сопротивления Талибану в северных районах страны.



Ситуация для правительства ухудшается еженедельно.

Из прочего.

1. Талибан официально заявил, что не допустит, чтобы какая-либо страна использовала территорию Афганистана, чтобы угрожать Китаю. В общем, очень хотят понравиться китайским товарищам. Как говорится, вы только признайте нас…Китай тем не менее с официальным признанием не спешит и продолжает наблюдать за ходом событий. Сильно вряд ли признание произойдет, пока правительство Ашрафа Гани сидит в Кабуле.



Пакистанская пропаганда, позиционирующая Пакистан и Китай как главных гарантов мира в Афганистане. Попутно пакистанцы ругают попытки Индии влезть в афганские дела. Индия в свою очередь поддерживает обвинения правительства Гани в адрес Пакистана, который по мнению Кабула, является главным спонсором наступления Талибана.

В Пакистане заявляют, что это клевета и возможности Пакистана влиять на талибов ограничены. В данном случае Пакистан конечно же лукавит, хотя его текущие отношения с Талибаном и нельзя назвать простыми.

2. Байден отдал распоряжение задействовать бомбардировщики B-52 с баз на Ближнем Востоке для нанесения ударов по войскам Талибана, которые штурмуют провинциальные центры в Афганистане. Также предполагается задействовать в ударах по Талибану боевые корабли. В Пентагоне считают, что концентрированные удары авиации и флота, помогут ослабить напор Талибана на крупные города вроде Герата или Кандагара.

3. На начало августа 2021-го года реальная боеготовность ВВС Афганистана составляет около 60% из-за сильного износа техники и недостатка комплектующих, что ведет к задержкам ремонта самолетов и вертолетов, а также к каннибализации материальной части. Также отмечается высокая переутомляемость личного состава ввиду систематических боевых вылетов для поддержки войск – пилотов элементарно не хватает и на имеющихся ложиться повышенная нагрузка. Отсюда и зависимость от помощи ВВС США.

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