 

Дым из Якутии охватил свыше 1,2 тыс. населенных пунктов Красноярского края

07.08.2021, 19:48, Новости дня
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В Красноярском крае число задымленных от пожаров населенных пунктов превысило 1,2 тыс. сообщили в региональном Главном управлении МЧС.

«По данным космического мониторинга и старост населенных пунктов, задымление зафиксировано в 1 тыс. 257 населенных пунктах в 45 муниципальных образованиях Красноярского края», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Красноярске объявили режим неблагоприятных метеоусловий на трое суток.

В пятницу задымление фиксировалось в 87 населенных пунктах региона, дым пришел с пожаров в Якутии.

Ранее в субботу сообщалось, что лесной пожар в поселке Сангар Кобяйского района Якутии подошел на расстояние в два километра к нефтебазе.



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