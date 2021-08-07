 

В КГБ Белоруссии заявили о «козыре» против Тихановской

07.08.2021, 19:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

У белорусского руководства есть «козырь» против экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, сообщил глава Комитета госбезопасности страны Иван Тертель.

«Есть то, что я еще не буду, наверное, открывать (про Тихановскую), это всегда будет нашим козырем до определенного времени. И время, наверное, придет когда-нибудь открыть», – сообщил Тертель в эфире телеканала СТВ, передает РИА «Новости».

Он отметил, что, когда Тихановскую спрашивают, «даже видно, что она недоговаривает». «Пусть это будет на ее совести, а мы знаем, что у нас есть, что показать, когда в этом будет необходимость», – указал глава КГБ Белоруссии.

Тертель указал, что после выборов 2020 года Тихановская сама решила покинуть Белоруссию и уехать в Литву. Он напомнил, что политик просила власти страны оказать содействие в выезде и обустройстве ее дальнейшей жизни в Литве и «могла спокойно там жить и заниматься семьей, понимая, что она попала в такую трудную ситуацию».

«Но мы знаем на 100% точно, с именами, фамилиями: с ней была проведена работа спецслужбами и не только спецслужбами Литвы. И в конечном итоге ее поведение резко поменялось», – заключил Тертель.

В конце июля президент США Джо Байден встретился с Тихановской в Белом доме, угостив ее «печеньками». До этого Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном и заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

После этого Тихановская выразила надежду на введение Соединенными Штатами «самых сильных» санкций против властей Белоруссии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.05 / “Примитивные подтасовки и фальсификации”. Чубаров призвал проверить списки граждан, попавших под санкции СНБО

06.11 / В Испании начали новое расследование против короля Хуана Карлоса I

12.12 / Не сумев договориться, ЕС и Великобритания готовятся к хаотичному брекситу

21.09 / Студенты Киевского нацуниверситета осуждают проведение предвыборного мероприятия “Слуги народа” на территории вуза

20.01 / Количество отравившихся школьников в Подмосковье резко возросло

11.09 / Популяция животных за полвека сократилась на две трети из-за людей

08.12 / Великобритания и ЕС зафиксировали ключевые разногласия

06.10 / Заслуженный учитель РФ дал рекомендации, как организовать дистанционное обучение школьников

07.11 / Группа System of a Down посвятила Карабаху первые за 15 лет песни

16.06 / “Не было времени думать”. Ведущая Падалко впервые появилась в эфире без макияжа

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика