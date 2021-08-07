Мнение: Россия лучшая и это бесит



Собствено, вот, что и требовалось доказать. Наших засудили на Олимпиаде. Вопреки. То есть с допингом не прокатило, своих нормальных нет – пришлось тупо засуживать. И пусть весь мир, не только Россия – весь мир утрется. Хотя, виноваты, конечно, будут русские.

Народ, алло, хватит уже переживать? Не, в смысле, за наших спортсменов, которые реально, опять сделали чудо – хотя их там прессуют и пресовали, как могут. А за себя.

Мы – РОССИЯ.

Мы делаем космические корабли и танки, у нас лучший балет и спортсмены, у нас самые красивые женщины и умные инженеры. И, да-да, увы, у нас много мудаков и нытиков. Последние сейчас будут вопить, что они предупреждали.

Да хрен на вас, дорогие мои. Ваши вопли достали.

Вы бы уже отовсюду вышли, все сдали, закрыли бы дверь и получили бы изоляцию. Как заказывали западные партнеры. Потому что они действуют долго, пускай и тупо. А вы быстро и тупо. Значит они выигрывают. А так им приходиться ломать СВОЕ.

Чо не ясно-то?

Ввели санкции, поломали свои экономики – российскую подняли при этом вверх. Клоуны, верещащие за курс бакса меня не волнуют – мне куда как больше интересен подъем различных отраслей экономики страны.

Они долбили СП-2, чуть не разгругались с Германией. А сейчас Европа еще и по цене огребает. Про США молчу, там сланцевая отрасль сдохла и плохо пахнет.

Я так могу долго перечислять, привет Боингу, например. Или Катерпилеру.

И вот сейчас они убивают спорт. Вводя туда трансгендеров, запихивая накачаных стероидами девок, уточняя, что достоин выиграть не сильнейший, а кто шпилится во все места.

И наглядно разбивая правила в пользу того, чтобы не дать только победу России. Заслуженную победу.

Ну, ок.

Только надо помнить, что у них там – все про бабло. А бабло не дают под этот цирк уродцев, какие там рейтинги в этом году у этого позора?

Дайте время. Будет у нас своя Олимпиада.

Потому что фриков никто не смотрит, чо там как просмотры у канала Навального? Как поддержка?

Так и тут. Правда победит. И мы тоже.

Надо дождаться.

Счастья вам.

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