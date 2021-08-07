 

Мнение: Россия лучшая и это бесит

07.08.2021, 19:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Собствено, вот, что и требовалось доказать. Наших засудили на Олимпиаде. Вопреки. То есть с допингом не прокатило, своих нормальных нет – пришлось тупо засуживать. И пусть весь мир, не только Россия – весь мир утрется. Хотя, виноваты, конечно, будут русские.

Народ, алло, хватит уже переживать? Не, в смысле, за наших спортсменов, которые реально, опять сделали чудо – хотя их там прессуют и пресовали, как могут. А за себя.

Мы – РОССИЯ.

Мы делаем космические корабли и танки, у нас лучший балет и спортсмены, у нас самые красивые женщины и умные инженеры. И, да-да, увы, у нас много мудаков и нытиков. Последние сейчас будут вопить, что они предупреждали.

Да хрен на вас, дорогие мои. Ваши вопли достали.

Вы бы уже отовсюду вышли, все сдали, закрыли бы дверь и получили бы изоляцию. Как заказывали западные партнеры. Потому что они действуют долго, пускай и тупо. А вы быстро и тупо. Значит они выигрывают. А так им приходиться ломать СВОЕ.

Чо не ясно-то?

Ввели санкции, поломали свои экономики – российскую подняли при этом вверх. Клоуны, верещащие за курс бакса меня не волнуют – мне куда как больше интересен подъем различных отраслей экономики страны.

Они долбили СП-2, чуть не разгругались с Германией. А сейчас Европа еще и по цене огребает. Про США молчу, там сланцевая отрасль сдохла и плохо пахнет.

Я так могу долго перечислять, привет Боингу, например. Или Катерпилеру.

И вот сейчас они убивают спорт. Вводя туда трансгендеров, запихивая накачаных стероидами девок, уточняя, что достоин выиграть не сильнейший, а кто шпилится во все места.

И наглядно разбивая правила в пользу того, чтобы не дать только победу России. Заслуженную победу.

Ну, ок.

Только надо помнить, что у них там – все про бабло. А бабло не дают под этот цирк уродцев, какие там рейтинги в этом году у этого позора?

Дайте время. Будет у нас своя Олимпиада.

Потому что фриков никто не смотрит, чо там как просмотры у канала Навального? Как поддержка?

Так и тут. Правда победит. И мы тоже.

Надо дождаться.

Счастья вам.

Источник: Вместе победим!



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.12 / Эксперты назвали ошибки при зарядке смартфона, ведущие к поломке аккумулятора

04.06 / Общество “Знание” заключило соглашения о сотрудничестве на ПМЭФ

22.05 / Shootin1a Недостающее звено, лежащее в основе обучения и памяти

11.08 / Мнение: Борьба с леваками в Игре Престолов

16.04 / Вопреки традициям: королева Дании Маргрете II по-особенному отметила 81-летие

17.05 / Мнение: Сколько в Москве пофигистов?

11.06 / Историк оценил просветительскую роль фильма «Турист»

01.07 / Ученые создали микрочип для измерения гормонов по капле крови

12.03 / «Левада»: рейтинг «Единой России снизился» до 27%

01.11 / Виктор Рыбин в разгар эпидемии подарил Наталье Сенчуковой банкет за 200 000 рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика