«Иван Ильич прожил довольно бессмысленную жизнь»

В Канске военные судьи начали процесс над подростками-анархистами. Разговоры накануне.

4 августа в Канске (Красноярский край) 1-й Восточный окружной военный суд начал слушания дела анархо-коммунистического бунда — подростков Никиты Уварова и двух его друзей. Их задержали в июне прошлого года, тогда им было по 14 лет. Никите следствие отвело роль лидера: он изначально отвергал все обвинения, а его друзья в те, первые, дни — признавались. Позже они отказались от первоначальных показаний.

Фото из соцсетей

Вот что говорил на одном из недавних допросов сам Никита: «Им было страшно, как и мне. Именно поэтому они признались в том, чего не делали. Взрослые дяденьки им пообещали, что им ничего не будет, если они признаются, их отпустят домой. Думаю, им трудно было устоять. Они просто устали от бесконечных допросов в те первые дни. Прочитав материалы дела, я окончательно понял, что их не поместили тогда в тюрьму (как меня) только потому, что они признались и делали, как им говорили. Я не признавался, и мне сразу сказали, что я сяду. Сдержали слово».

Никита провел 11 месяцев в тюрьме, после чего его освободили без каких-либо условий, второй подсудимый Д. сначала находился под домашним арестом, в ноябре прошлого года его также перевели в СИЗО, где он находится по сей день, третий — Б. — под домашним арестом неизменно.

Всем подросткам инкриминируют список статей, в т.ч. «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» (и «изменения существующего в РФ государственного и политического устройства», как сказано в бумагах следствия и суда). Конкретно обвиняют в намерениях «взорвать или сжечь здания полиции или ФСБ». Ранее в отношении всех троих следком снял самое серьезное из обвинений (участие в террористическом сообществе) за отсутствием состава.

Источники «Новой» среди подсудимых и их родителей накануне суда сказали, что первые два ходатайства защиты будут такие:

Сделать разбирательство открытым и публичным, допустить СМИ в судебное заседание.

Вывести на время суда Д., содержащегося сейчас в СИЗО, из клетки и посадить рядом с адвокатом, так как он еще не виновен.

Художественный свист

Помимо того, защитники подростков намерены подать десятки ходатайств о признании недопустимыми экспертиз, явок с повинной, начальных показаний подростков в качестве подозреваемых: речь, например, о том, что допросы проходили без адвоката, без разъяснения прав, в течение двух дней с перерывами не более часа, а заканчивались глубокой ночью (если точнее — ведь на дворе стоял июнь — уже утром), тогда как по УПК допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более двух часов, а в общей сложности более четырех часов в день. Показания записывались не дословно, следователь формулировал самостоятельно, некоторые фразы подозреваемые не говорили.

Или. Средняя скорость печати владеющего навыком слепого десятипальцевого набора составляет 160–260 знаков в минуту. 250–400 знаков печатает профессиональный наборщик текста, виртуоз. Скорость, с которой печатал текст, например, один из канских следователей, составляет не менее 282 знаков в минуту, если предположить, что он только это и делал, а ведь он еще обязан был разъяснять права и обязанности участвующим в допросе лицам, объявлять, кто в чем подозревается, задавать вопросы — иначе какой это допрос.

Поэтому в очередной раз сторона защиты будет пытаться напомнить суду положения УПК: полученные с его нарушением доказательства являются недопустимыми. Будут заявлены ходатайства о признании недопустимыми и вещественных доказательств, протоколов осмотра предметов, мест происшествия, протоколов обысков, изъятий, проверки показаний. Лишь несколько доводов:

следователь многократно задает один и тот же вопрос, что создает психологическое давление, задает наводящие вопросы, которые сами в себе содержат ответ, — прием, прямо запрещенный УПК,

протоколы не содержат тех слов, которые в действительности произносились, зато содержат слова, самовольно дописанные следователем (в этом позволяют убедиться видеозаписи).

Или вот прекрасная работа разных, судя по фамилиям и званиям, оперуполномоченных ФСБ: протоколы исследования предметов и документов, получения компьютерной информации совпадают у них слово в слово, включая орфографию и пунктуацию. Ну и выводы (о том, что, кстати, вне их компетенции) тождественны.

Будут заявлены ходатайства о вызове следователя — чемпиона стенографии для допроса в качестве свидетеля, о допросе других свидетелей (первоначальных, прошлогоднего июня, допросов), о приобщении к делу доказательств, найденных стороной защиты. О назначении повторных и дополнительных экспертиз, поскольку, например, взрывотехнические экспертизы ФСБ проводила методами, не описанными ни в одном научном методическом пособии — исследовались только показания обвиняемых, но не материальные объекты — ни одного из них для изучения вовсе не представлено. Только слова, слова… А сроки грозят реальные, и обвинение говорит не о словах, а о реальной взрывчатке.

Но, еще раз, судя по тем документам, что находятся в редакции, судя по словам обвиняемых и их родителей, ни одно взрывчатое вещество/взрывное устройство не изъято и не направлено на экспертизу.

Ранее, когда с материалами уголовного дела знакомили обвиняемых и их защитников, они уже ходатайствовали о проведении предварительного слушания — для исключения недопустимых доказательств. Однако судья 1-го Восточного окружного военного суда 11 июня вынес постановление об отказе.

Разговор с главным подсудимым

— Никита, какие из последних прочитанных книг вас впечатлили?

— Дома, пока я здесь, не читал, а в СИЗО запомнился роман Достоевского «Подросток», мне понравилось. Первое произведение, которое я у Достоевского читал. Еще запомнилась «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого.

Никита. Фото из архива семьи Уваровых

— Серьезные все книги, что вас в них зацепило?

— Психологизм. В «Иване Ильиче» тема такая… Смерть проверяет героев. Ну я не знаю, как объяснить. Иван Ильич прожил довольно бессмысленную жизнь, бесследно прожил. И вот когда настал момент смерти, он жалел и мучился из-за этого.

— Больше года живете в этом внезапно рухнувшем на вас сюжете. Что в нем негативного, понятно, а было ли что полезное? Тюрьма — страшный опыт, конечно, но, может, у вас свой баланс плюсов и минусов?

— Отрицательное — то, что времени много потрачено, я мог бы его лучше провести, чем получилось. Да. Конечно, постоянный стресс, вот это все. А из положительного — разве только то, что я узнал систему изнутри, как все работает, на личном опыте, а не из чьих-то рассказов, ощутил на себе. Теперь я примерно понимаю, как все устроено и проходят все эти процессы… Не сказал бы, что это сильно полезно, но все же теперь я знаю.

— Считаете ли вы самого себя в чем-то виноватым, жалеете ли о чем-то? Может, что-то хотели бы исправить?

— Виноватым я себя по той статье, которую мне хотят вменить, не считаю. Об этом я говорил и следователю, и кому только не говорил.

Изменить что-то? Да. Спорные моменты в переписках с друзьями, к которым следствие придралось, можно было бы удалить. Чтобы потом не накрутили вот так.

— Удалить или иначе формулировать мысли?

— Да просто почистить. Ведь взяли, намешали все в одно дело, слепили. Я же понимаю, что я это без какого-то умысла делал, я общался с друзьями. Поэтому надо было удалить, тогда бы ничего и не было.

— Планы на жизнь теперь поменялись? Как сейчас, из этого дня видите свое будущее?

— Сильно не поменялись. Я хотел стать журналистом, и сейчас хочу. Но из-за преследования не знаю, как мне находиться в России. Я бы, когда все закончится, может, переехал бы в Европу, в более либеральные страны. А вообще стараюсь сильно планы не строить, понимаю, что условия могут быстро поменяться, неожиданно.

— Девятый класс закончен, что дальше?

— Поступаю пока в политехнический колледж в Канске. Мама хотела, чтобы я на юриста шел, «право и соцобеспечение» называется. Но по баллам не получается пройти, наверное, все-таки поступлю на «техника компьютерных систем» в том же колледже. Такой у нас второй вариант был. Учиться 3 года 10 месяцев.

— Я не смогу присутствовать на процессе — суд проигнорировал заявление редакции на аккредитацию. Просто промолчали в ответ, сам суд игнорирует российские законы, ничего не отвечая.

— Закрытый будет, наверное, из-за возраста несовершеннолетнего. Адвокат, возможно, заявит ходатайство, потребует открытости.

— Как для вас текла жизнь в СИЗО? Тюрьма — не для детей место.

— Ну там вроде каких-то особенных случаев, из ряда вон, не происходило… Это думать теперь надо, вспоминать, с ходу ничего не приходит. Скучно было и при этом напряженно из-за неизвестности, что дальше.

Никита Уваров с матерью. Фото:kanskdelo.ru

— Когда вернулись в прежнюю реальность, из которой вас вырвали, когда вернулись в свой класс, школу, как проходило привыкание?

— Его не было, потому что не отвыкал особо, старался не отвыкать. Встретили меня в школе нормально, друзья меня поддержали, порадовались за меня, учителя вели себя привычно, как будто не было ничего. Некоторые поддержали, сказали добрые слова. Это уже конец учебного года был, сдал экзамены, получил аттестат.

(К слову. Сергей Креминский, тот же самый директор той же самой школы, прежде давший Уварову убийственную характеристику, во многом и обрекшую парня на тюрьму, теперь написал характеристику следующую: «Никита приступил к обучению в 4-й четверти с 11 мая. За это время показал себя как ответственный ученик. Полностью соблюдал режим и требования, предъявляемые к ученикам: посещал уроки без опоздания и пропусков, выполнял домашние задания, на уроках давал устные ответы. Отношения с учителями ровные, уважительные. С одноклассниками не конфликтовал, отношения доброжелательные». Фантастика!)

— Судить вас будут за слова.

— Да и слов-то как таковых нет — ведь намерений за ними никаких. Строится обвинение в основном на показаниях, а показания выдумывали сами фээсбэшники, все эти сюжеты.

— Парень под тремя именами в ваших переписках с радикальными высказываниями — как вы думаете, не провокатор он?

— Я не думаю, что он связан с органами, нет оснований так полагать. Высказывания у него, конечно, странные, но я бы, наверное, больше отнес это к детскому возрасту. Ну он шутил, писал что-то, мы его потом из беседы этой исключили — тот человек, что его и добавил.

— А вы его лично знали?

— Нет, видел только на фотографиях. Я общался с человеком, который его видел. Но мы с ним ни разу и не договаривались о встречах. Только переписывались.

— С Б. виделись?

— Только в суде, нам же запрещено. Мы могли встретиться на экзаменах. Но его не пустили на сдачу, запретили приходить. Он до сих пор считается не сдавшим. Его просто не вывозили, хотя он писал ходатайство.

— Вы бы пожали ему руку?

— Да. Но с ним сопровождающий всегда, а нам нельзя друг к другу подходить. На суде даже почти не смотрели друг на друга — не хотелось никого провоцировать. Сопровождающих и прочих.

— А с Д. в СИЗО получалось увидеться?

— Нет, запрещено же нам как соучастникам. Разве что краем глаза могли друг друга увидеть. Пока кто-то стоит, ждет, кого-то ведут.

— Дружеские чувства не потеряли, продолжаете и Д., и Б. считать своими друзьями?

— Да. Конечно.

Разговор с профессором

Известную статью «Психологическое содержание подросткового возраста» Катерина Поливанова, ныне научный руководитель Центра исследований современного детства (Институт образования НИУ ВШЭ), профессор, доктор психологических наук, опубликовала четверть века назад, наложив особенности подростничества на поведение декабристов, проанализированное Юрием Лотманом («Декабрист в повседневной жизни»), и — сошлось многое. Вступление в тайное общество, что позволяло отличаться от пошлого человечества, увеличение роли жеста в быту, романтичность, попытки внести в жизнь идеал. Так, видимо, было всегда и будет. Это в природе подростка. Но сейчас найденные ей в 90-е годы и позволяющие лучше понимать подростков параллели обретают новое актуальное звучание, поскольку правящая элита черпает вдохновение для своих свершений (особенно внешнеполитических) во многом в эпохе Александра I, а наблюдательной общественности эти свершения (особенно внутриполитические) больше напоминают времена Николая I. Декабристов сейчас однозначно квалифицировали бы как террористов, а для подозрения современных подростков в терроризме современному следствию подчас достаточно того романтизма и максимализма, что Поливанова отдельно выделяла и анализировала.

Алла Кипчатова. Фото: kspu.ru

Алла Кипчатова, кандидат филологических наук, и Ирина Маланчук, кандидат психологических наук (красноярский «Союз экспертов «Контекст»), провели по заданию СК комплексную психолого-лингвистическую судебную экспертизу материалов уголовного дела. После чего обвинение подросткам утяжелилось, появилось «участие в террсообществе». Позже эту статью все же сняли, однако выводы экспертов не отменены. А они, анализируя переписку ребят в «ВК» и телеграме, акцентируют внимание следствия и суда, например, на любви к песням Егора Летова, на упоминаниях Курта Кобейна и его призывов «к ожесточенной революционной борьбе», Петра Кропоткина с его побуждением «Права не дают, их берут», событий во Франции (желтые жилеты) и Беларуси, на чтении «Новой газеты». Криминал увиден в высказывании «Мы против государства. Оно нам не нужно. Как и деньги».

В амбулаторных комплексных психолого-психиатрических судэкспертизах насчет всех троих канских подростков сказано: «гедонистический характер интересов». Это — про 14-летних, бегавших клеить листовки об истинном, изначальном смысле Первомая на здания Росгвардии, Казначейства и ФСБ.

Такая история — далеко не единственная за последние год-полтора, подобных сюжетов с подростками в прошлом году только в одном Красноярском крае было пять. Четыре из них перешли в этот год. И детей, юношей и девушек, спецслужбами было захвачено обильно, широко. Полтора десятка — те, о которых известно.

Понятно желание не допустить повторения керченского 2018 года «колумбайна». Однако он повторился, как мы знаем, в Казани.

Между тем в большинстве дел о предотвращенных терактах общественности так и не были представлены доказательства их подготовки и злого умысла подростков.

«Новая» попросила профессора Поливанову ответить на наши вопросы.

— Чем может быть вызвана политическая активность подростков 14 лет и старше, с чем связано наблюдающееся в последние годы в РФ (если верить данным силовых органов) ее усиление?

— Начну отвечать на этот вопрос с более общих рассуждений. Еще в первой половине ХХ века о подростке говорили, что его психология определяется несколькими «доминантами»: доминанта романтики, доминанта дали, доминанта усилия. Это значит, что подростков привлекает не повседневность, не обыденность, а что-то далекое, неизвестное, требующее преодоления и усилия. В наших исследованиях интереса подростка к чтению саги о Гарри Поттере мы увидели, что привлекает волшебство, т.е. возможность одним взмахом волшебной палочки преобразовать ситуацию. В реальной же жизни (по ответам школьников) действия не дают видимого результата, их невозможно прочувствовать, их, действий, словно бы и не существует.

Это вполне понятные любому взрослому свойства подростка: он скорее будет конфликтовать, ударится в жестокие споры, чем будет спокойно делать домашку. Он с интересом будет смотреть историю про мировые катастрофы и титанические усилия героя по спасению мира. Блокбастер, согласитесь, подростковое кино.

Ну а в реальной жизни таких ярких событий практически нет, но очень хочется. Вот мы и сталкиваемся с руферами и зацеперами (езда на крышах вагонов или на бампере). Описываемые события я как детский психолог отношу к этому ряду.

Насчет усиления таких явлений в последние годы ничего сказать не могу, тут надо внимательно смотреть статистику, сравнивать данные по разным территориям, странам, по годам.

Катерина Поливанова. Фото: tiashija.blogspot.com

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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