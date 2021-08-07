 

Полная вакцинация против COVID-19 в три раза снижает риск заразиться – исследование

07.08.2021, 19:20, Новости дня
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Исследование основано на тестах мазков, взятых почти у 100 тыс. человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля. В результате COVID-19 обнаружили у 0,63% людей, или у одного из 158.

При этом у людей, которые не были привиты, болезнь выявляли в три раза чаще, чем у тех, кто получил обе дозы вакцины: 1,21% против 0,40%.

Кроме того, две дозы прививки уменьшали шансы заразиться после контакта с человеком, который болел COVID-19, по сравнению с невакцинированными: 3,84% против 7,23%.

Анализ результатов ПЦР-тестов также свидетельствует о том, что люди, прошедшие полный курс вакцинации, с меньшей вероятностью могут передавать вирус, чем вакцинированные. Это объясняется тем, что они в среднем имеют меньшую вирусную нагрузку и, следовательно, выделяют меньше вируса.

Вместе с тем ученые подчеркивают, что риск заражения после вакцинации все еще существует, поскольку ни одна вакцина не эффективна на 100%.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией. 

В мире, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили почти 202 млн случаев COVID-19, 4,3 млн человек умерли. В Украине подтверждено 2,3 млн случаев, 53 тыс. человек умерли.

По данным Bloomberg, в мире сделали 4,4 млрд прививок от коронавируса в 180 странах. Прививку получили примерно 28,5% населения планеты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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