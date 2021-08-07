 

В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, есть пострадавшие

07.08.2021, 19:20, Новости дня
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Отмечается, что 36-летний подозреваемый якобы сказал полиции, что рассердился, когда увидел женщин, которые “выглядели счастливыми”, и хотел их убить. 

Поезд был остановлен машинистом. По версии следствия, подозреваемый выскочил на рельсы и скрылся. Бригада поезда проводила пассажиров по рельсам до ближайшей станции.

Позже подозреваемый вошел в магазин и сказал персоналу, что он “подозреваемый в инциденте, о котором сообщили СМИ”, и устал бежать.

В полиции также рассказали, что подозреваемый “думал убить большое количество людей, потому что в поезде негде бежать”.

Сообщается, что одна раненая, студентка, находится в тяжелом состоянии.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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